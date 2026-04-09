Aggrediti due nostri attivisti Spezia Antifascista scende in piazza Manifestazione ad alta tensione

Nella giornata di sabato, la Spezia Antifascista ha organizzato un corteo che è partito alle 15, attirando un gran numero di partecipanti. Durante la manifestazione, due attivisti sono stati aggrediti, secondo quanto riferito dagli organizzatori. La manifestazione si è svolta in un clima di tensione, con alcune persone che hanno manifestato disappunto nei confronti della presenza del corteo in città. La polizia ha presidiato l’area per mantenere l’ordine.

La Spezia, 9 aprile 2026 – Spezia Antifascista ha organizzato per questo sabato un corteo in città con partenza alle 15.30 da piazza Brin, a seguito di “due aggressioni a due ragazzi in meno di due settimane” come denunciato dagli attivisti. “È in questo modo – si legge sulle pagine social di Spezia Antifascista – che CasaPound cerca di diffondere la paura nella nostra città, proprio come fecero i loro predecessori squadristi cent’anni fa. Così, come loro vorrebbero tornare a questi tempi bui, noi invece ci ispiriamo all’ardore della lotta partigiana che liberò La Spezia dal nazifascismo e al coraggio della resistenza che attuarono gli Arditi del Popolo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - “Aggrediti due nostri attivisti”. Spezia Antifascista scende in piazza. Manifestazione ad alta tensione Corteo ad alta tensione. Scattano i divieti per la manifestazione a Massa: “No a criminalizzazioni”Massa, 23 gennaio 2026 – Il conto alla rovescia è ormai agli sgoccioli e la città si prepara per la maxi manifestazione di domani per la quale si... Leggi anche: Carrarese Derby ad alta tensione con lo Spezia. A tifare in Curva Nord ci sarà il vescovo Vaccari