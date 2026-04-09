Un uomo di quasi 51 anni è stato fermato dopo una fuga di circa tre giorni, durante i quali ha aggredito una donna di 69 anni nel cimitero di Lentate e ha avuto un incidente con le forze dell'ordine a Vergiate. L’episodio ha portato all’arresto dell’uomo, che era ricercato dopo aver compiuto l’aggressione. Le autorità hanno condotto le operazioni di arresto nelle ore successive.

Elia Del Grande, un uomo di quasi 51 anni, è stato arrestato dopo una fuga durata circa tre giorni che ha l’aggressione di una donna di 69 anni nel cimitero di Lentate e un successivo scontro con le forze dell’ordine a Vergiate. L’episodio più grave è avvenuto mercoledì intorno alle 11, quando la vittima stava curando la tomba della sua famiglia in una frazione di Sesto Calende situata tra i boschi del Verbano. L’anziana è stata colpita alla testa e derubata, per poi chiedere aiuto al 112 denunciando il furto e fornendo i dettagli di un’utilitaria bianca, una Cinquecento, utilizzata per allontanarsi dal luogo del crimine. Il soccorso è arrivato tramite un’ambulanza del Cva di Angera, che opera proprio a Sesto, trasportando la donna in codice giallo presso l’ospedale di Cittiglio. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Aggredisce un’anziana al cimitero: finisce la fuga tra i laghi

Leggi anche: Anziana investita dal monopattino in controsenso: finisce in ospedale. Caccia al pirata in fuga

Furto al cimitero di Buccinasco, ladri in fuga tra le lapidi con un escavatoreUn palo della luce abbattuto, sul terreno i segni di un passaggio di un mezzo, lasciati tra i vialetti che costeggiano le lapidi.

Temi più discussi: Aggredisce la moglie e si barrica in cucina: la resa dopo la trattativa con il negoziatore; Bereguardo, brutale aggressione all’anziana madre: la donna è fuori pericolo, il figlio va in carcere; Picchia l'anziana zia con pugni in testa per un paio di calzini: arrestato 69enne; La rapina dell’anziana al cimitero di Lentate, poi la fuga in auto: così è finita la folle corsa di Elia Del Grande.

Aggredisce anziano sacerdote in casa per derubarlo. Arrestato dai carabinieriHa aggredito un sacerdote nella sua abitazione con l'obiettivo di derubarlo. Poco dopo, però, è stato arrestato dai carabinieri. Notte movimentata quella di qualche giorno fa ... quotidianodipuglia.it

Colpisce la madre con calci e pugni e la ferisce con un oggetto: migliorano le condizioni della 92enneSono migliorate le condizioni della 92enne che è stata aggredita dal figlio di 55 anni, ora in carcere con l'accusa di tentato omicidio ... fanpage.it

Un estraneo entra nella tua proprietà, il cane lo aggredisce. Chi è responsabile Cosa dice la legge: https://kodmi.it/CDuKX - facebook.com facebook

Marina di Ginosa, chiede soldi a un prete e poi lo aggredisce per rapinarlo: arrestato 62enne x.com