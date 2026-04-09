Un giovane di 25 anni è stato arrestato e sottoposto ai domiciliari dopo aver aggredito la compagna di 23 anni, che teneva in braccio il loro neonato di appena nove giorni. L'episodio è avvenuto in un’abitazione, e il provvedimento è stato convalidato dal giudice. La donna ha riportato lesioni, mentre il bambino non ha subito danni.

Tempo di lettura: 2 minuti Arresto convalidato e misura dei domiciliari per un 25enne accusato di aver aggredito la compagna di 23 anni che teneva in braccio il figlio di appena nove giorni. I fatti sono avvenuti a Ischia, dove l’intervento dell’Arma dei carabinieri è scattato dopo una chiamata al 112. Secondo la ricostruzione dei militari il giovane, di nazionalità dominicana e in evidente stato di alterazione dovuto all’alcol, avrebbe dato origine a una lite durante la cena, sfociata poi nell’aggressione. La donna sarebbe stata colpita ripetutamente al volto e alla testa con pugni, nel tentativo di difendere il neonato. Durante l’episodio, l’uomo avrebbe anche morso la compagna a una guancia, lasciandole una ferita evidente oltre a diversi ematomi al volto. 🔗 Leggi su Anteprima24.it

© Anteprima24.it - Aggredisce la compagna col neonato in braccio, convalidato l’arresto del 25enne

Ischia, picchia e morde la compagna con il neonato in braccio: arrestato 25enneUna scena di violenza domestica che si consuma dentro le mura di casa, con un neonato di appena nove giorni tra le braccia della madre.

Pugni e un morso alla compagna col neonato in braccio: arrestato dominicanoISCHIA, 08 APR – Una giovane donna di 23 anni è stata aggredita dal compagno mentre teneva in braccio il figlio di appena nove giorni.

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