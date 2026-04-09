Aggiudicata la riqualificazione delle mura aragonesi di Taranto Intervento rilevante

È stata ufficialmente aggiudicata la gara per la riqualificazione delle Mura Aragonesi di Taranto. A comunicarlo è stato il Responsabile Unico del Cis Taranto, che ha annunciato l’assegnazione dell’incarico. L’intervento riguarda i lavori di recupero e valorizzazione delle mura storiche della città, un progetto che coinvolge diversi enti e sarà seguito con attenzione nelle prossime fasi.

Di seguito un comunicato diffuso da Dario Iaia, deputato: “Come Responsabile Unico del Cis Taranto, comunico che è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione delle Mura Aragonesi di Taranto. L’intervento prevede il ripristino della muratura e il consolidamento della stessa, l’ampliamento del marciapiede, la sostituzione della ringhiera, l’installazione di una nuova pavimentazione, in parte anche in vetro strutturale, e la predisposizione degli impianti per nuovi corpi illuminanti. Le nuove Mura Aragonesi saranno straordinarie, più di quanto non lo siano già oggi. Si tratta di un’opera di fondamentale importanza per la valorizzazione del patrimonio storico e culturale della città, che migliorerà al contempo la fruibilità e l’attrattività turistica di una delle zone più suggestive di Taranto. 🔗 Leggi su Noinotizie.it © Noinotizie.it - Aggiudicata la riqualificazione delle mura aragonesi di Taranto Intervento rilevante Taranto: riqualificazione aree archeologiche, aggiudicata la gara. Iaia (FdI): “Un altro passo fondamentale per la valorizzazione del nostro patrimonio culturaleÈ stata aggiudicata la gara per il cruciale intervento di "riqualificazione e valorizzazione delle aree archeologiche del Comune di Taranto nella... Piazza Fontana, aggiudicata la gara per la riqualificazioneTarantini Time QuotidianoÈ stata ufficialmente aggiudicata la gara per la riqualificazione di Piazza Fontana. Temi più discussi: Aggiudicata la riqualificazione delle mura aragonesi di Taranto; Mura Aragonesi, via libera ai lavori di riqualificazione della Ringhiera. Le foto; CIS, aggiudicata gara riqualificazione Mura Aragonesi; Semaforo verde per gli interventi di riqualificazione delle Mura Aragonesi e della Ringhiera. Aggiudicata la riqualificazione delle mura aragonesi di Taranto Intervento rilevanteCome Responsabile Unico del Cis Taranto, comunico che è stata aggiudicata la gara per la riqualificazione delle Mura Aragonesi di Taranto. L’intervento prevede il ripristino della muratura e il conso ... noinotizie.it Piazza Fontana, assegnata la gara per la riqualificazioneL’intervento si inserisce in un programma più ampio di investimenti promosso dal Cis Taranto, che comprende anche il restyling di piazza Castello È stata aggiudicata la gara per il recupero di piazza ... studio100.it TARANTO - Aggiudicata la gara per l’intervento finanziato dal Cis Taranto: previsti restauro, nuovi spazi pedonali e illuminazione - facebook.com facebook AGGIUDICATA LA GARA PER LA RIQUALIFICAZIONE DELLE MURA ARAGONESI DI TARANTO. Come Responsabile Unico del Cis Taranto sono felice di comunicare che è stata aggiudicata ieri da Invitalia la gara per la riqualificazione delle Mura Aragonesi x.com