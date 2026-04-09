Aggiornamento iOS 26.41 per iPhone e iPad tutte le novità

Apple ha rilasciato un aggiornamento per i dispositivi iPhone e iPad, denominato iOS 26.4.1, a circa due settimane dal lancio della versione precedente. La nuova versione include correzioni di bug e miglioramenti delle prestazioni, senza introdurre nuove funzioni significative. L'aggiornamento è disponibile tramite l'app Impostazioni, se si utilizza una versione compatibile del sistema operativo. Gli utenti sono invitati a installarlo per garantirsi un funzionamento più stabile e sicuro dei propri dispositivi.

(Adnkronos) – A poco più di due settimane dal rilascio della precedente release, Apple interviene con iOS 26.4.1 per sanare una vulnerabilità funzionale che minava la stabilità dell'ecosistema iCloud. Il problema, identificato nella build 23E254, non si manifestava attraverso crash improvvisi del sistema, bensì tramite un'interruzione dello scambio dati tra dispositivi. Molti utenti avevano riscontrato l'impossibilità di aggiornare in tempo reale le informazioni su applicazioni basate sul framework CloudKit, rendendo vana la continuità operativa tra iPhone e iPad. La falla colpiva indistintamente servizi proprietari, come la... 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Leggi anche: iOS 26.2.1, le novità dell’aggiornamento per iPhone Leggi anche: Apple lancia iOS 26.3 per iPhone, le novità del nuovo sistema operativo e quando arriverà l'aggiornamento Nuovo Aggiornamento iOS 26.4: Ecco Tutte le Novità! Temi più discussi: iOS 26.4.1 è imminente: Apple lavora al nuovo update; iOS 26.4 cosa c'era alla fine nel mega aggiornamento da 13Gb?; iOS 26.4, le funzioni nascoste per sfruttare al meglio il tuo iPhone; Ora potete parlare con ChatGpt in auto, se avete un iPhone con iOS 26.4 e CarPlay a bordo. Aggiornamento iOS 26.4.1 per iPhone e iPad, tutte le novitàL'ultimo aggiornamento di Apple risolve un critico bug legato alla sincronizzazione dei dati via CloudKit e attiva automaticamente la protezione dei dispositivi rubati anche in ambito enterprise ... adnkronos.com Apple rilascia iOS 26.4.1, scaricatelo per sicurezza e iCloudApple ha rilasciato gli aggiornamenti a iOS 26.4.1 e iPadOS 26.4.1, update minori per iPhone e iPad che arrivano a circa due settimane di distanza dalla disponibili di iOS 26.4 e iPadOS 26.4. macitynet.it IMPORTANTE AGGIORNAMENTO : , . . Sabato 25 Aprile dalle 14 alle 19 Si sono liberati 3 posti p - facebook.com facebook Aggiornamento speciale classifica ex talent #RHallOfFame: + 100.000 copie per Marco Mengoni! #Halloffame #realityHouse x.com