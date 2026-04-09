Africa e investimenti di lungo periodo L’anno record di Cdp

Da formiche.net 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

Nel corso dell’anno, Cassa Depositi e Prestiti ha registrato un record negli investimenti dedicati all’Africa, confermando l’impegno a lungo termine nel continente. I progetti avviati coprono diversi settori e sono stati approvati con obiettivi che si estendono fino al 2027. Questa strategia si inserisce in un quadro di investimenti mirati a sostenere lo sviluppo e a rafforzare la presenza dell’istituto nei mercati africani.

Un motore per la crescita e la certezza che il piano che guarda al 2027 funziona. Cassa depositi e prestiti si lascia alle spalle un anno, il primo di attuazione della strategia presentata poco più di dodici mesi fa, chiuso con un nuovo massimo storico dell’utile netto, a 3,4 miliardi di euro, cresciuto del 3% rispetto al 2024 (3,3 miliardi). Il tutto a fronte di risorse impegnate per 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo dell’obiettivo triennale dello stesso piano industriale. I conti, presentati a Via Goito dal presidente di Cassa, Giovanni Gorno Tempini e dal ceo Dario Scannapieco (tra qualche mese gli uffici di Cdp si sposteranno presso la nuova sede di Piazza Verdi), rivelano l’accelerazione impressa dalla strategia al 2027. 🔗 Leggi su Formiche.net

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