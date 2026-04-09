Africa e investimenti di lungo periodo L’anno record di Cdp

Nel corso dell’anno, Cassa Depositi e Prestiti ha registrato un record negli investimenti dedicati all’Africa, confermando l’impegno a lungo termine nel continente. I progetti avviati coprono diversi settori e sono stati approvati con obiettivi che si estendono fino al 2027. Questa strategia si inserisce in un quadro di investimenti mirati a sostenere lo sviluppo e a rafforzare la presenza dell’istituto nei mercati africani.

Un motore per la crescita e la certezza che il piano che guarda al 2027 funziona. Cassa depositi e prestiti si lascia alle spalle un anno, il primo di attuazione della strategia presentata poco più di dodici mesi fa, chiuso con un nuovo massimo storico dell’utile netto, a 3,4 miliardi di euro, cresciuto del 3% rispetto al 2024 (3,3 miliardi). Il tutto a fronte di risorse impegnate per 29,5 miliardi di euro, pari ad oltre un terzo dell’obiettivo triennale dello stesso piano industriale. I conti, presentati a Via Goito dal presidente di Cassa, Giovanni Gorno Tempini e dal ceo Dario Scannapieco (tra qualche mese gli uffici di Cdp si sposteranno presso la nuova sede di Piazza Verdi), rivelano l’accelerazione impressa dalla strategia al 2027. 🔗 Leggi su Formiche.net © Formiche.net - Africa e investimenti di lungo periodo. L’anno record di Cdp Leggi anche: Cdp, Gorno Tempini: "Confermato il proprio ruolo come investitore istituzionale di lungo periodo" Leggi anche: Italia-Africa: Barcaiuolo, 'da Governo Meloni visione di lungo periodo' Temi più discussi: Il capacity building, la vera infrastruttura della transizione energetica in Africa; A Bridge to Africa parte dalla Spezia: focus su economia, porti, investimenti Italia-Nord Africa; Economia, porti e investimenti: tutto pronto per A bridge to Africa; Garanzia per le azioni esterne: via libera del Consiglio a modifiche mirate per migliorare l'efficienza e la flessibilità. Africa e investimenti di lungo periodo. L’anno record di CdpUn motore per la crescita e la certezza che il piano che guarda al 2027 funziona. Cassa depositi e prestiti si lascia alle spalle un anno, il primo di attuazione della strategia presentata poco più di ... formiche.net Il capacity building, la vera infrastruttura della transizione energetica in AfricaQuando si parla di transizione energetica in Africa si pensa spesso a impianti rinnovabili, reti elettriche, investimenti e tecnologie. Tutti elementi fondamentali, ma non sufficienti. La vera infrast ... qualenergia.it Un itinerario, quello del Pontefice in #Africa, caratterizzato da ricchezza e diversità di storie, culture, tradizioni. Parlerà in quatto lingue e affronterà temi come #pace, ambiente, migrazioni, famiglia, giovani, colonialismo. Nessuna particolare misura di sicurezza x.com Camera ItalAfrica – Nuovo allarme sulla crisi iraniana e impatti sull’Africa La Camera ItalAfrica torna a lanciare un forte richiamo alla comunità internazionale sugli effetti sistemici della crisi in Iran e delle tensioni in Medio Oriente sul continente africano. Il pre - facebook.com facebook