Affitti a Milano nel I trimestre 2026 città e hinterland tornano a correre

Nel primo trimestre del 2026, il mercato degli affitti a Milano e nelle zone limitrofe mostra un nuovo aumento. I dati indicano che sia il centro che le aree periferiche hanno visto un incremento nelle richieste di locazioni. La domanda sembra aver ripreso vigore dopo un periodo di stabilità, coinvolgendo diversi quartieri della città e i comuni vicini. La tendenza si riflette su prezzi e disponibilità di immobili in affitto.

Nel primo trimestre del 2026 il mercato delle locazioni a Milano registra un nuovo incremento. Secondo l’ultimo report dell’Ufficio Studi di idealista, principale portale immobiliare in Italia, il canone medio in città si attesta a 23,3 euro al metro quadro, in crescita del 2,4% rispetto al trimestre precedente. Analoga variazione si osserva a livello provinciale, dove i canoni aumentano del 2,4%, raggiungendo i 22,3 eurom². Su base annua, tuttavia, si rileva una lieve flessione: -1,2% per il Comune di Milano e -1,4% per la provincia. Il dato più significativo riguarda il differenziale tra città e hinterland, ormai ridotto a un solo euro al metro quadro, a conferma di un mercato delle locazioni sempre più esteso e omogeneo su scala metropolitana. 🔗 Leggi su Ilgiornale.it © Ilgiornale.it - Affitti a Milano, nel I trimestre 2026 città e hinterland tornano a correre Milano Design Week, affitti alle stelle: fino a 5.460 euro a settimana. Sorprende l’hinterlandConto alla rovescia per la Milano Design Week, in programma dal 20 al 26 aprile 2026, ed è boom per gli affitti brevi che schizzano a canoni... Design week, affitti folli a Milano: una settimana a 5.400 euro (ma in tanti scelgono l'hinterland)Mancano pochi giorni all'apertura del Salone del Mobile e Milano si prepara a trasformarsi, ancora una volta, nel palcoscenico più costoso d’Europa. Temi più discussi: Affitti, Milano è la città più cara: la classifica aggiornata dei prezzi e i quartieri più cari (più uno economico); Affitti brevi a Milano, crollano gli alloggi sulle piattaforme: la metà restano vuoti. Aumentano i contratti transitori; A Milano affitti in calo dell’1,4% rispetto a un anno fa, mentre a Roma comprare casa costa il 16% in più; L’ isola felice degli affitti di Milano. Affitti a Milano, nel primo trimestre 2026 città e hinterland tornano a correre: Segrate come BaggioDall’ultimo report di idealista emergono i rialzi più marcati a Corvetto-Rogoredo e Garibaldi-Porta Venezia, scendono a Baggio, San Siro e Certosa ... milano.repubblica.it Milano: Idealista, in primo trimestre 2026 canoni affitto +2,4%Tornano a salire gli affitti a Milano. Secondo l'ultimo report dell' Ufficio Studi di idealista, nel primo trimestre 2026 il canone medio è risultato in crescita del 2,4%, toccando i 23,3 euro al metr ... adnkronos.com / La questione del caro affitti, un tasto dolente per la città di Milano, durante le settimane di punta come la Fashion Week e la Design Week diventa ancora più centrale. Quest’anno, più degli altri, la situazione sembra aver preso una piega quasi distopic - facebook.com facebook