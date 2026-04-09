Si parla di una puntata speciale del programma televisivo Affari Tuoi, con presenze di due artisti molto noti. Secondo alcune voci, uno dei cantanti potrebbe essere Jovanotti, mentre l’altro sarebbe Gianni Morandi. La produzione non ha ancora confermato ufficialmente, ma le indiscrezioni circolano da diverse fonti. La puntata sarebbe dedicata a celebrare la musica italiana e coinvolgere i due artisti in un evento particolare.

Affari Tuoi, Jovanotti e Gianni Morandi arriva in studio per una puntata speciale? Spunta l’indiscrezione. C’è un momento preciso, ogni sera, in cui Affari Tuoi smette di essere un semplice gioco e diventa qualcos’altro: un piccolo teatro nazionale fatto di attese, silenzi, scelte sbagliate e colpi di fortuna. È lì che la televisione generalista ricorda a tutti perché esiste ancora. Ed è proprio lì che potrebbe presto accadere qualcosa di decisamente fuori scala. Leggi anche Pechino Express sbarca in Cina: da Shanghai a Yuliang tra fatica e tradizione Le voci si rincorrono: Jovanotti e Gianni Morandi starebbero per varcare quella soglia fatta di pacchi numerati e offerte tentatrici. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - Affari Tuoi in arrivo una puntata speciale con due BIG? Spunta l’indiscrezione

Jovanotti e Gianni Morandi con Stefano De Martino per una puntata speciale di Affari TuoiFanpage apprende che quella di venerdì 10 aprile sarà una puntata speciale di Affari Tuoi con due ospiti d'eccezione.

Affari Tuoi sbarca in prima serata con una puntata speciale dedicata agli innamorati, anticipazioni e ospitiStefano De Martino sbarca in prima serata su Rai 1 con una puntata speciale di Affari Tuoi: anticipazioni e ospiti della serata dedicata agli...

Serata speciale per “Affari Tuoi” alla vigilia di San Valentino

Temi più discussi: Affari Tuoi - articolo - Rai.it; Affari tuoi, Herbert sostituisce De Martino e delude Alessia: Volevo Stefano. Poi la vincita più amara; Affari Tuoi, Stefano De Martino si spazientisce col concorrente: Le domande le faccio io; L’aspirante notaia Francesca (che lavora in discoteca) vince una bella somma ad Affari Tuoi.

Affari Tuoi non va in onda stasera 6 marzo: il motivo del nuovo stop di De MartinoOrmai è un appuntamento fisso per gli amanti del programma tv che negli anni ha conquistato un posto d’onore nell’access prime time di Rai1: stiamo parlando di Affari Tuoi, il game show condotto da ... dilei.it

Affari tuoi, De Martino cambia scaletta a causa di Martina Miliddi: Arrivano telefonate. Ma la serata è un disastroNella nuova puntata del 29 marzo giocano Emanuela e Yuri, che tornano a casa a mani vuote dopo una partita sfortunata. De Martino chiede il bis a Martina Miliddi ... libero.it

«Gli sono debitrice». Martina Miliddi, ballerina di Affari Tuoi, racconta senza filtri quanto sia stato importante per lei l’incontro con Stefano De Martino. Si sono conosciuti durante il serale di Amici: Martina era tra i concorrenti, Stefano invece sedeva tra i giudici. - facebook.com facebook

La ballerina è grata al conduttore che le ha dato la possibilità di lavorare insieme ad Affari Tuoi. Ecco cosa ha detto di lui (e come si sono conosciuti) x.com