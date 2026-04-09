Le trattative di mercato si intensificano con diverse piste calde per le squadre italiane. L’Inter pensa a un portiere, mentre il Milan si concentra su un attaccante. Intanto, il nome di Goretzka sta facendo parlare molto, mentre il centrocampista Modric si avvicina alla firma con una squadra straniera. Nel frattempo, si continua a seguire anche il rinnovo di alcuni giocatori e le strategie per il mercato low cost.

e Luca Mignani L’idea Vicario dell’Inter da una parte, la tentazione Kean per il Milan dall’altra, senza dimenticare l’obiettivo Gila che mette tutti d’accordo. I sogni sul mercato si pagano a caro prezzo, motivo per cui tutti i club di serie A lavorano a fari neppure troppo spenti su binari paralleli, quelli che portano a calciatori (anche di nome) in scadenza di contratto. Meno di tre mesi e in tanti saranno svincolati, dal primo febbraio qualcuno ha già avuto la possibilità di firmare per un nuovo club ma la gran parte preferisce aspettare. Il Milan aspetta solo un cenno da Luka Modric che alla non verdissima età di 40 anni ha ancora voglia di giocare e i rossoneri faranno di tutto per trattenerlo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - Affari low cost e... rinnovi. Tutti pazzi per Goretzka. Modric, l’ora della firma

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