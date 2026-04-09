Affare Castro in Serie A prezzo fissato | in tre sul centravanti rossoblu

Il trasferimento di Santiago Castro dal Bologna alla Serie A è in fase di definizione, con il prezzo stabilito e tre club interessati all'acquisto del centravanti rossoblù. Attualmente, Castro è uno dei protagonisti della squadra che sta affrontando i quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa, con l’obiettivo di avanzare nella competizione. La trattativa riguarda la cessione del calciatore, mentre la squadra impegnata in Europa continua la sua corsa.

Santiago Castro è uno dei protagonisti della stagione del Bologna che sta disputando i quarti di finale di Europa League contro l’Aston Villa per cercare di proseguire il proprio sogno europeo. Santiago Castro è finito nel mirino di diverse big italiane (Ansa Foto) – calciomercato.it Classe 2004, l’attaccante argentino si è messo in mostra come uno dei migliori centravanti della Serie A. Le buone prestazioni fornite con la maglia rossoblu gli stanno valendo le attenzioni di diverse squadre, sia italiane che estere con il Bologna che non vorrebbe perderlo a stretto giro di posta. Nelle scorse settimane è giunto il rinnovo del contratto con la società emiliana, che lo ha blindato fino al 2030. 🔗 Leggi su Calciomercato.it © Calciomercato.it - Affare Castro in Serie A, prezzo fissato: in tre sul centravanti rossoblu Calciomercato Milan, Castro piace ai rossoneri! Il Bologna alza il muro: prezzo fissato e concorrenza dalla PremierCalciomercato Milan, Castro piace ai rossoneri! Il Bologna alza il muro: prezzo fissato e concorrenza dalla Premier Nico Gonzalez, l’Atletico Madrid... Ederson Juve, Atletico in pressing per chiudere subito: l’Atalanta ha fissato il prezzo, a queste cifre l’affare va in porto! Ultimedi Luca FiorettiEderson Juve, rischia di sfumare definitivamente questo obiettivo per il centrocampo a causa del forte inserimento dell’Atletico...