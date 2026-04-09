Adorno M5S critica Schifani | Deve rispondere su rete ospedaliera aiuti per Harry e Sigonella
Durante l’ultima seduta dell’Assemblea regionale siciliana, la deputata del Movimento 5 Stelle ha criticato il presidente del Parlamento, chiedendo chiarimenti sulla rete ospedaliera e sugli aiuti destinati a Harry e Sigonella. La parlamentare ha anche sottolineato la delega dell’assessore ai rapporti con il Parlamento, evidenziando alcune questioni aperte. La discussione si è concentrata sui temi della sanità e delle risorse per le basi militari.
Durante l’ultima seduta dell’Assemblea regionale siciliana, la deputata Lidia Adorno (M5S) ha posto l'accento sulla delega dell'assessore Aricò ai rapporti con il Parlamento. "I rapporti con il Parlamento - ha detto l'on. Lidia Adorno - dovrebbe tenerli direttamente il Presidente Schifani, che. 🔗 Leggi su Cataniatoday.it
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