Adorno M5S critica Schifani | Deve rispondere su rete ospedaliera aiuti per Harry e Sigonella

Durante l’ultima seduta dell’Assemblea regionale siciliana, la deputata del Movimento 5 Stelle ha criticato il presidente del Parlamento, chiedendo chiarimenti sulla rete ospedaliera e sugli aiuti destinati a Harry e Sigonella. La parlamentare ha anche sottolineato la delega dell’assessore ai rapporti con il Parlamento, evidenziando alcune questioni aperte. La discussione si è concentrata sui temi della sanità e delle risorse per le basi militari.