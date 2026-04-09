Adler Spa Resort Thermae dove l’Aufguss incontra la filosofia salus per aquam in chiave dolce vita

Un resort termale propone un approccio che combina pratiche di benessere tradizionali con elementi di filosofia salutistica, offrendo un’esperienza di relax senza rinunce. La struttura invita gli ospiti a prendersi cura di sé attraverso trattamenti delicati e personalizzati, eliminando le tensioni dello stress quotidiano. L’obiettivo è favorire un ritorno alle proprie energie, mantenendo un equilibrio tra corpo e mente in un ambiente dedicato alla salute e al relax.

Le acqua sulfuree della zona ricche di minerali, bicarbonato, solfato, calcio e magnesio, emergono dal sottosuolo dove raggiungono 50°, alimentate dal vicino monte Amiata, un antico vulcano inattivo noto come la montagna mistica, che contribuisce a donare a questo luogo un'energia speciale e benefica. Nel corso dei secoli la sua reputazione salutistica si è accresciuta divenendo una destinazione privilegiata per chi dovesse curare le malattie delle ossa, della pelle e delle mucose, tanto da essere frequentato da Santa Caterina da Siena, Alessandro Magno, Papa Pio II Piccolomini e Lorenzo il Magnifico. Su questa eredità storica nel 2004 si è innestato il concetto moderno di retreat di benessere della famiglia Sanoner, proprietaria da oltre 200 anni dei prestigiosi ADLER Spa Resorts & Lodges. 🔗 Leggi su Vanityfair.it

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La dolce vita del latitante. Preso nel resort di lusso. Era il quarto più ricercatoEra in una villa di pregio a Vietri sul Mare sulla Costiera amalfitana, trasformata in un resort da mille euro a notte.

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Shirin Fatema. Otis McDonald · Easter 2020. The Easter eggs of Adler Spa Resort Dolomiti, Ortisei, Italy. #italy #valgardenadolomites #dolomiti #ortisei #valgardena #eastereggs #easterweekend - facebook.com facebook