Huawei ha ampliato la sua funzione di pagamenti contactless attraverso Curve Pay in più di 30 paesi europei, inclusi quelli dell’Unione Europea, il Regno Unito e alcuni stati vicini. La novità consente di effettuare pagamenti tramite smartwatch senza dover usare lo smartphone, offrendo una soluzione più praticabile per gli utenti che preferiscono pagamenti rapidi e senza contatto. La disponibilità si applica a un'ampia rete di mercati europei.

Huawei ha esteso l’integrazione di Curve Pay a oltre 30 mercati europei, permettendo i pagamenti contactless tramite smartwatch in tutta l’Unione Europea, nel Regno Unito e in diversi stati limitrofi. L’operazione coinvolge l’Italia e mira a rendere le transazioni digitali in mobilità più semplici e sicure. L’espansione tecnologica parte dal nuovo Huawei Watch GT Runner 2, un dispositivo pensato corre maratone, sia a livello amatoriale che professionale, e dotato di sistemi avanzati per il tracciamento GPS e il posizionamento. Questa novità non riguarda solo l’ultimo modello, ma è già disponibile anche su Huawei Watch Ultimate 2, Huawei Watch 5, Huawei WatchGT 6 Series, Huawei WatchGT 5 Series e Huawei Watch Fit 4 Series. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio smartphone: Huawei sblocca i pagamenti in 30 paesi UE

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