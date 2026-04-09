Dal 7 aprile 2026, l’utilizzo dei termini artigianato e artigianale è strettamente vincolato alle imprese che risultano regolarmente iscritte all’Albo, una misura introdotta dalla Legge annuale PMI per eliminare le ambiguità che hanno caratterizzato il mercato per anni. La nuova normativa, frutto di un lungo percorso promosso da Confartigianato, stabilisce sanzioni pesanti abusa di queste definizioni, mirando a proteggere la trasparenza verso i consumatori e l’integrità delle aziende che operano con reali requisiti professionali. La fine dell’ambiguità terminologica e il nuovo regime sanzionatorio. Il confine tra l’uso improprio di un marchio e la corretta identificazione di un’attività produttiva è stato tracciato con precisione millimetrica. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio finti artigiani: multe fino all’1% del fatturato sbaglia

Falso artigianato: multe fino all’1% del fatturatoIl Senato ha dato il via libera definitiva a una norma che promette di rivoluzionare il mercato delle piccole imprese in Italia, con l’obiettivo...

Stop ai 'finti artigiani', esultano i produttori pugliesi: "Multe per chi non è iscritto all'Albo Imprese"Una vera e propria rivoluzione normativa è pronta a scattare tra pochi giorni, segnando un confine netto tra chi l'artigiano lo fa davvero e chi,...

Temi più discussi: Addio ai finti artigiani: dal 7 aprile multe salate per chi inganna i consumatori; Addio al finto artigianato: dal 7 aprile scattano multe record da 25mila euro; Stretta sui finti prodotti artigianali: controlli e sanzioni fino a 25 mila euro; Castorano, torna la tradizionale Scuccetta: domenica sfida tra uova decorate.

Addio ai finti artigiani: dal 7 aprile multe salate per chi inganna i consumatoriRiservato esclusivamente alle imprese artigiane iscritte all'Albo Stop ai 'finti' artigiani a partire dal prossimo 7 aprile, quando cioè sarà introdotta una stretta sull'uso delle denominazioni 'artig ... youtvrs.it

Stop ai finti artigiani: stretta sulle etichette, multe fino a 25mila euro anche in provincia di ImperiaImperia. Scatta da oggi, 7 aprile, la stretta contro i finti artigiani: il termine artigianale potrà essere utilizzato solo da chi è realmente iscritto all’albo delle imprese artigiane. riviera24.it

[#lutto] Il borgo Piceno dice addio ad una figura simbolo del Carnevale. Aveva 77 anni. Lascia un’eredità fatta di tradizione, appartenenza e memoria condivisa Alla moglie Vincenzina e al figlio Iginio va l’abbraccio sincero e commosso della comunità - facebook.com facebook