Addio dolori alla schiena | la scienza del riequilibrio posturale

Una nuova struttura dedicata alla chiropratica ha aperto le sue porte, offrendo servizi di riequilibrio posturale. L'operatività del servizio è stata annunciata presso una clinica specializzata in medicina sportiva, con il supporto di un medico esperto nel trattamento della colonna vertebrale. L'obiettivo è aiutare le persone a migliorare la postura e alleviare i dolori alla schiena.

Il servizio di chiropratica presso la struttura Habilita Sport Medicine è ora operativo con il contributo del dottor Antony Gil, specialista esperto nel riequilibrio della colonna vertebrale. L’intervento mira a risolvere disturbi muscoloscheletrici attraverso metodologie specifiche che vanno oltre la semplice manipolazione, puntando alla risoluzione delle cause profonde dei problemi fisici. La scienza del riequilibrio posturale e le basi cliniche. Le radici di questa disciplina risalgono al 1895 negli Stati Uniti, quando Daniel David Palmer teorizzò l’esistenza di un legame indissolubile tra l’integrità della colonna vertebrale, il sistema nervoso e lo stato di salute generale dell’individuo. 🔗 Leggi su Ameve.eu © Ameve.eu - Addio dolori alla schiena: la scienza del riequilibrio posturale Dolori muscolari da statine, la scienza spiega il perchéLe statine sono da anni tra i farmaci più utilizzati nella prevenzione delle malattie cardiovascolari. Leggi anche: MusEdu arriva a Napoli: arte e scienza tra scuola e museo alla Città della Scienza Temi più discussi: Addio a Sara Lorenzetti, professoressa all'università di Macerata. Il dolore del rettore, aveva 54 anni; Papà spara al figlio di 3 anni mentre dorme, poi si suicida. Il dolore della mamma: Il peggior incubo di qualsiasi genitore; Schianto in galleria nell’auto col papà: a Serra San Quirico oggi l’addio a Jacopo, morto a 3 anni. Sei stato il nostro grande maestro... Dolore cronico alla schiena. Eseguito all’Ospedale Isola Tiberina – Gemelli Isola, il primo trattamento in Italia di ablazione del nervo basivertebraleLa nuova procedura minimamente invasiva mira specificamente al nervo basivertebrale, per trattare efficacemente il dolore vertebrogenico cronico alla schiena. Questa procedura colma un vuoto ... quotidianosanita.it Perché si ha sempre il mal di schiena la mattina: cause e rimediScopri perchè si ha sempre il mal di schiena la mattina e come alleviarlo per migliorare il tuo benessere quotidiano. microbiologiaitalia.it Addio ai miei dolori col riso - facebook.com facebook