Addio cabine telefoniche | Roma cancella un simbolo ma non i ricordi

Roma ha deciso di rimuovere le cabine telefoniche presenti in città, segnando la fine di un elemento che ha accompagnato generazioni di cittadini nel corso degli anni. La decisione è stata comunicata dall’amministrazione comunale, che ha avviato il processo di eliminazione di queste strutture. La rimozione riguarda le cabine situate in diverse zone della città, mentre i ricordi legati a questi spazi rimangono vivi per molti cittadini.

Roma dice addio a uno dei simboli iconici della comunicazione urbana ma anche di un mondo lontano nel tempo: le cabine telefoniche. Strutture parte della città, familiari per almeno tre generazioni che oggi scompaiono definitivamente dal paesaggio, lasciandosi da parte rispetto a degli spazi che cambiano del tutto il loro volto. Sembra solo una notizia da trafiletto ma, in realtà, è passaggio che rappresenta la fine di un’epoca, tra modernità e nostalgia, mentre resta vivo il ricordo di un tempo in cui comunicare significava fermarsi, aspettare e condividere uno spazio pubblico. LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio) Roma: addio alle cabine telefoniche. 🔗 Leggi su Funweek.it Rancore cancella i ricordi: ecco Tarek da Colorare, il nuovo albumRancore presenta Tarek da Colorare, un nuovo progetto discografico che segna il ritorno dell’artista alla realtà dopo l’esperienza dello Xenoverso. Addio al padre del cantante Piero Pelù: commozione e ricordi in un messaggio d’addio.È venuto a mancare il padre del cantante Piero Pelù, figura centrale nella vita del musicista e fonte di ispirazione per gran parte della sua... Argomenti più discussi: Roma, addio alle cabine telefoniche: completata la rimozione nel Municipio I; Sanità Lazio, tregua (ma con riserva) tra Regione e medici di base; Roma, Municipio I, completata la rimozione delle cabine telefoniche dismesse; Roma, Municipio VI: il Parco Giovanni Dupré inaugura l’area ludica ispirata al volo. Salemi, addio ad Erina Maniscalco. Aveva 55 anni #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook