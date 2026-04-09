Addio cabine telefoniche | Roma cancella un simbolo ma non i ricordi

Roma ha deciso di rimuovere le cabine telefoniche presenti in città, segnando la fine di un elemento che per decenni ha rappresentato un modo di comunicare. La decisione riguarda le strutture ancora presenti nel centro e nei quartieri, che saranno progressivamente eliminate nel rispetto delle normative e delle esigenze di sicurezza. La rimozione si inserisce nel processo di modernizzazione urbana e di aggiornamento delle infrastrutture pubbliche.

Roma dice addio a uno dei simboli iconici della comunicazione urbana ma anche di un mondo lontano nel tempo: le cabine telefoniche. Strutture parte della città, familiari per almeno tre generazioni che oggi scompaiono definitivamente dal paesaggio, lasciandosi da parte rispetto a degli spazi che cambiano del tutto il loro volto. Sembra solo una notizia da trafiletto ma, in realtà, è passaggio che rappresenta la fine di un’epoca, tra modernità e nostalgia, mentre resta vivo il ricordo di un tempo in cui comunicare significava fermarsi, aspettare e condividere uno spazio pubblico. LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio) Roma: addio alle cabine telefoniche. 🔗 Leggi su Funweek.it Rancore cancella i ricordi: ecco Tarek da Colorare, il nuovo albumRancore presenta Tarek da Colorare, un nuovo progetto discografico che segna il ritorno dell’artista alla realtà dopo l’esperienza dello Xenoverso. Temi più discussi: Addio cabine telefoniche: Roma cancella un simbolo (ma non i ricordi); Roma, addio alle cabine telefoniche: completata la rimozione nel Municipio I; Roma elimina le cabine telefoniche: al via la riqualificazione urbana; Roma elimina le cabine telefoniche: al via la riqualificazione urbana. Addio cabine telefoniche: Roma cancella un simbolo (ma non i ricordi)Roma dice addio alle cabine telefoniche: simbolo di un’epoca, scompaiono per sempre dal paesaggio urbano. funweek.it Roma elimina le cabine telefoniche: al via la riqualificazione urbanaRoma dice addio a uno dei simboli iconici della comunicazione urbana ma anche di un mondo lontano nel tempo: le cabine telefoniche. LEGGI ANCHE:-- I gettoni delle cabine telefoniche ora sono pezzi da ... msn.com L’anno scorso erano stati sequestrati il ristorante, il bar e la piscina. E adesso le cabine. Ecco perché - facebook.com facebook