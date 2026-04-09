Addio all' oste di tutti | è morto Daniele Di Gennaro

Nella notte tra il 6 e il 7 aprile è deceduto Daniele Di Gennaro, noto come “Serri”. Aveva 45 anni ed era considerato una figura di rilievo nella vita sociale e culturale di Bologna. Nel corso degli anni, aveva svolto un ruolo di collegamento tra il mondo dell’impegno civile e quello della convivialità, diventando un punto di riferimento per molti. La sua scomparsa è stata comunicata nelle ultime ore.

È morto nella notte tra il 6 e il 7 aprile Daniele di Gennaro, “Serri”. Figura storica della Bologna sociale e oste stimatissimo, aveva 45 anni e ha rappresentato per anni un punto di riferimento per la vita politica e culturale della città, capace di unire l’impegno civile alla convivialità. La. 🔗 Leggi su Bolognatoday.it Addio a Daniele Zanon, istruttore di fitness morto nel sonno a 58 anniEra pronto a partecipare a un evento in programma a Bassano del Grappa, rivolto agli appassionati di ciclismo indoor. Eleonora Daniele, l’annuncio a Storie Italiane: “Addio, sei morto senza nemmeno salutarci”Si è chiusa con un momento di grande emozione l’ultima puntata di Storie Italiane, andata in onda su Rai 1. Argomenti più discussi: Ciao Serri: addio all’oste Daniele Di Gennaro, anima di Crash; Addio alla vecchia Prioritaria | Poste rivoluziona le spedizioni; Addio a Giuseppe il 19enne che regalava sorrisi a tutti; Addio al lavoro per 4.000 km a piedi | la folle sfida verso Santiago. Ciao Serri: addio all’oste Daniele Di Gennaro, anima di CrashSi è spento a 45 anni: gli amici ricordano le sue battaglie per l’abitare e contro la precarietà ... bologna.repubblica.it “Ciao Serri”: addio all’oste Daniele Di Gennaro, anima di Crash x.com Tutta la delusione del ct Gennaro Gattuso dopo il ko ai rigori contro la Bosnia #Gattuso: «Questi ragazzi non meritavano una batosta così per la determinazione e per l’impegno. Abbiamo fatto fatica, abbiamo messo passione e giocato in dieci dal quar - facebook.com facebook