Addio al rifugio della disperazione in via Rogoredo | ruspe nell' ex distributore

Nel quartiere di via Rogoredo a Milano, è in corso la demolizione dell’ex distributore Esso al civico 142. L’area, che negli ultimi anni era diventata punto di ritrovo per persone senza dimora, sta ora vedendo l’abbattimento delle strutture esistenti con l’uso di ruspe. La rimozione segna la fine di un luogo che era stato identificato come un punto di riferimento per chi cercava riparo.

È iniziata la demolizione dell’ex distributore Esso al civico 142 di via Rogoredo a Milano, angolo di città che da tempo si era trasformato in un rifugio di disperati. Le operazioni sono iniziate nella mattinata di giovedì 9 aprile, come reso noto dall’assessore alla sicurezza del comune di. 🔗 Leggi su Milanotoday.it Blitz nell’ex distributore di benzina: sgomberato il rifugio dei disperatiSan Donato (Milano) – Sgomberato da rifiuti e presenze abusive l’ex distributore di benzina della Esso, sul raccordo tra l’A1 e le tangenziali, al... L’ex distributore rifugio di disperati. Il caso al Comitato ordine e sicurezzaDegrado e scarsa sicurezza nelle zone al confine tra San Donato e Milano, "s’intervenga in fretta". Argomenti più discussi: Boz Daniele e Ginetta erano bocie: addio al rifugio dopo 39 anni di gestione insieme sulle vette; Portato in rifugio, il cane Khari le tenta tutte pur di far cambiare idea alla sua ormai ex famiglia; Emorragia cerebrale a 29 anni: Preganziol in lacrime per l'addio ad Arianna Zaia; Utlac, corrono le iscrizioni per il trail sul Lago di Como amato dagli stranieri. Addio al rifugio della disperazione in via Rogoredo: ruspe nell'ex distributoreÈ iniziata la demolizione dell’ex distributore Esso al civico 142 di via Rogoredo a Milano, angolo di città che da tempo si era trasformato in un rifugio di disperati. Le operazioni sono iniziate ... milanotoday.it Addio al supermercato dell’ambiente di Torino: Green Pea si trasforma in hub di uffici e grandi eventi x.com Lo scossone politico a Mazara. FdI dice addio a Quinci, che rifà la giunta #Tp24 #Notizie #Sicilia - facebook.com facebook