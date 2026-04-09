Addio a Sandro Giorgi figura storica dello sport italiano | il ricordo di Pino Scianó

Nelle ultime ore si è spento Sandro Giorgi, figura di rilievo nel mondo dello sport italiano. Per molti anni ha ricoperto ruoli di responsabilità nella gestione di diverse discipline sportive, diventando un punto di riferimento per atleti, allenatori e appassionati. La sua presenza nel panorama sportivo si è fatta sentire attraverso l’impegno e il contributo alle attività di organizzazione e sviluppo. La sua scomparsa rappresenta una perdita significativa per il settore.

Si è spento nelle scorse ore Sandro Giorgi, protagonista per decenni della dirigenza sportiva nazionale e punto di riferimento per intere generazioni. A darne notizia, con un ricordo carico di emozione e riconoscenza, è stato Pino Scianó, che ha voluto condividere un episodio emblematico del loro lungo rapporto umano e professionale. Scianó ha ripercorso un momento significativo risalente al 1986, durante il congresso del Centro Nazionale Sportivo Fiamma a Montecatini, quando le loro strade si incrociarono su fronti opposti. Giorgi guidava la lista vincente e venne eletto presidente, mentre Scianó faceva parte della lista avversaria. Un confronto che, tuttavia, non impedì la nascita di una stima profonda. 🔗 Leggi su Laprimapagina.it © Laprimapagina.it - Addio a Sandro Giorgi, figura storica dello sport italiano: il ricordo di Pino Scianó Leggi anche: “Addio a uno dei più grandi”. Sport italiano in lutto, la sua figura già nella storia Leggi anche: Grave lutto nel mondo dello sport italiano: addio a un pezzo di storia del Giro d'Italia Argomenti più discussi: Addio a Sandro Giorgi, storico Presidente di ASI Roma; Addio Sandro Giorgi, anima del Trofeo Bravin; Addio Sandro Giorgi, anima del Trofeo Bravin. Addio Sandro Giorgi, anima del Trofeo BravinTecnico di grande esperienza e referente nazionale per l’atletica leggera di ASI, Giorgi è stato soprattutto l’anima e l’organizzatore del Trofeo Giorgio Bravin, la storica manifestazione giovanile di ... fidal.it