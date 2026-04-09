Addio a Lido Ciappei diacono e storico infermiere del Ceppo

A Montale e Pistoia si piange la scomparsa di Lido Ciappei, diacono e infermiere, morto all'età di 83 anni. La sua vita è stata dedicata al servizio religioso e assistenziale, con un impegno durato molti decenni. La notizia ha suscitato un forte cordoglio tra le comunità locali, che ricordano la sua presenza e il suo contributo nel mondo della sanità e della fede.

Profondo e vasto cordoglio a Montale e a Pistoia per la morte, all’età di 83 anni, di Lido Ciappei, diacono e infermiere, dunque dedito da una vita al servizio di Dio e dei fratelli. La cerimonia funebre, che si è svolta con grande partecipazione ieri pomeriggio nella chiesa di San Giovanni Evangelista a Montale, è stata presieduta dal vescovo di Pistoia monsignor Fausto Tardelli, affiancato da altri dieci sacerdoti tra i quali il proposto di Montale don Paolo Firindelli, don Enzo Benesperi e l’ex parroco di Tobbiana e Fognano don Marino Marini. Il vescovo ha parlato di Lido, chiamandolo "amico e diacono" e ricordando di come abbia svolto il suo servizio specialmente nella parrocchia di Montale, ma come abbia partecipato a celebrazioni anche in cattedrale a Pistoia al fianco dello stesso vescovo. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - Addio a Lido Ciappei, diacono e storico infermiere del Ceppo Diocesi, addio al diacono Sergio FossatiNelle prime ore di oggi, giovedì 12 febbraio, è deceduto il diacono permanente Sergio Fossati. Comunità in lutto: addio al diacono Camillo GarziaSono ore di lutto nei quartieri di Secondigliano e San Pietro a Patierno per la morte del diacono Camillo Garzia.