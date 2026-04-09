Il mondo del basket europeo si prepara a salutare una figura di rilievo della scuola tecnica ex jugoslava. È scomparso oggi a Belgrado, all’età di 67 anni, poco più di un mese dopo aver celebrato il suo compleanno. Vujosevic è stato riconosciuto come un innovatore nel panorama cestistico e ha lasciato un segno importante nel club di appartenenza. La notizia ha suscitato cordoglio tra appassionati e addetti ai lavori.

Il mondo del basket europeo piange una delle figure più iconiche della scuola tecnica ex jugoslava: Dusko Vujosevic è venuto a mancare oggi a Belgrado, all’età di 67 anni, poco più di un mese dopo aver festeggiato il suo compleanno. Il tecnico, che ha sempre mantenuto un legame profondo con le sue radici montenegrine legate a quella che nel 1959 era nota come Titograd, lascia un vuoto incolmabile nel cuore del Partizan. La sua storia con i bianconeri di Belgrado rappresenta un sodalizio unico nella storia dello sport, iniziato quando, nel 1976, il diciassettenne Vujosevic debuttò come allenatore proprio all’interno del sistema giovanile del club. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Addio a Dusko Vujosevic: il genio che rivoluzionò il Partizan

Basket: è morto Dusko Vujosevic. Portò in alto il Partizan, allenò anche in ItaliaUna delle figure più rappresentative della scuola ex jugoslava degli allenatori ci ha lasciati.

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