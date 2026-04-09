È scomparso a 82 anni Stefano Desideri, titolare dell’azienda dolciaria Famiglia Desideri, con sede in via Giovanni Gentile. La sua morte rappresenta una perdita nel settore imprenditoriale locale, dato che Desideri era riconosciuto come uno dei protagonisti nel campo della produzione di dolci. La sua azienda è conosciuta come una delle eccellenze nel settore.

La città perde un altro protagonista del mondo imprenditoriale. È morto a 82 anni Stefano Desideri, titolare dell’azienda Famiglia Desideri, una delle eccellenze della produzione dolciaria, che ha sede in via Giovanni Gentile. Aveva rilevato l’attività dal padre nel secolo scorso. Quest’ultimo l’aveva a sua volta fondata nella prima metà del Novecento. La famiglia Desideri è originaria di Lamporecchio e si è poi stabilita a Montecatini, diventando una delle più importanti realtà dolciarie della Toscana. L’azienda è conosciuta per la produzione di brigidini, cialde e cantucci. A guidare la ditta, oggi, sono Giacomo e Luca, presidente del Massa e Cozzile Basket, i figli di Stefano e della moglie Patrizia. 🔗 Leggi su Lanazione.it

© Lanazione.it - Addio a Desideri. Imprenditore del dolce

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