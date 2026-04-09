Ad Avellino un laboratorio tricolore
ETS Impresa Sociale Pianeta Autismo e l'associazione INSIEME SI PUO' #noixvoi organizzano un Laboratorio Tricolore con la partecipazione di Ikebana Finicola Sarro. L'evento si svolgerà il 15 aprile alle ore 17. Ospiti il Capitano Daniele De Filippo, Comandante della Compagnia Carabinieri di. 🔗 Leggi su Avellinotoday.it
“Non perdiamoci di vista”: ad Avellino un laboratorio di scultura tattile dedicato a persone con disabilità visivaUn percorso artistico inclusivo che mette al centro il tatto come strumento di conoscenza e creatività: nasce nell’ambito del progetto “Non...
Avellino, “Parastasi Kitsch”: il mito smascherato va in scena ad AvellinoParastasi Kitsch, spettacolo teatrale a cura di Cantiere Teatrale Flegreo / En Art, in scena sabato 21 febbraio alle ore 19.
Argomenti più discussi: Al Carcere Borbonico di Avellino l'evento Ricostruire l'antico, posizioni e questioni aperte; I comitati del No ad Avellino: Ora la responsabilità di dare voce alla Costituzione; Avellino, premiati i talenti del concorso CostruiAMO il Futuro: riflettori sui geometri di domani; Street Easter: la Young Caritas Avellino porta la Pasqua in strada.
Dogana, al Carcere Borbonico ne discute l’Ordine degli Architetti di AvellinoAd Avellino, giovedì 9 aprile alle ore 15.00, gli spazi del Carcere Borbonico di Avellino ospiteranno l’incontro Ricostruire l’antico, posizioni e questioni aperte. La Dogana dei grani di Avellino: u ... irpinianews.it
Cambia lo scenario nel recupero fisico lungo la settimana che porterà al match con i calabresi #Avellino - facebook.com facebook
Serie B. Il francese protagonista con l’Avellino, ora suona la carica per venerdì. «Il Frosinone sta facendo un campionato super, ma noi non siamo da meno È una partita importantissima, ce la giocheremo con la stessa fame di sempre» x.com