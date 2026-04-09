Acqua energia e coscienza | a Udine un incontro tra fisica quantistica e benessere

A Udine, domenica 12 aprile 2026, si terrà una conferenza dedicata alla relazione tra acqua, energia e consapevolezza. L’evento, che si svolgerà nella Sala Margherita di un hotel in viale Tricesimo, durerà dalle 15 alle 17:30. Il tema principale riguarda la biorisonanza dell’acqua, partendo da riferimenti storici fino alle applicazioni moderne. L’incontro riunisce aspetti di scienza, ricerca e riflessione su questi argomenti.

Udine si prepara ad accogliere un appuntamento che unisce scienza, ricerca e riflessione. Domenica 12 aprile 2026, dalle 15 alle 17 e 30, nella Sala Margherita dell’Hotel Là di Moret (viale Tricesimo 276), è in programma la conferenza “La biorisonanza dell’acqua: da San Francesco ad oggi”. 🔗 Leggi su Udinetoday.it

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