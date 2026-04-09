Accoltellamento fantasma perseguita Disco Club

Nella notte urbana, si è diffusa una notizia di un presunto accoltellamento presso un locale notturno. Tuttavia, le indagini hanno chiarito che l'evento non si è verificato realmente, anche se ha generato confusione tra i presenti. La vicenda ha comunque lasciato tracce di un possibile episodio di violenza che, successivamente, è stato smentito dalle autorità competenti.

Un giallo nella notte urbinate. Un mistero che si è dissolto prima di essere compiuto. Ma che comunque ha lasciato il segno: un accoltellamento all’ Enjoy che però non ci sarebbe stato. Se non in un messaggio che gira di chat in chat. Una missiva senza firma. E allora Samuele Sorrenti, il gestore del locale notturno, frequentato da tantissimi studenti, dice al Carlino cosa accade: "Mi sono rivolto alla polizia per sporgere denuncia, non c’è stato nessun accoltellamento. Né nei pressi del mio locale né in città, siamo i primi a collaborare con le forze dell’ordine. Di questa situazione ho avvisato anche il sindaco Maurizio Gambini che se ne sta interessando. 🔗 Leggi su Ilrestodelcarlino.it © Ilrestodelcarlino.it - Accoltellamento fantasma perseguita Disco Club Disco party con i Gladys & Gentlemen al Momento clubSabato 24 Gennaio, i Gladys & Gentlemen si esibiranno sul palco del Momento Club di Pisa per una imperdibile serata piena di energia, dove sarete... Greatwaterpressure, con “Aria” il club diventa libertà tra nu-funk, disco e vibrazioni notturneI greatwaterpressure tornano con il nuovo singolo “Aria”, disponibile dal 20 marzo su tutte le piattaforme digitali.