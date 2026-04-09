Accademia di Belle arti l’Ersu segnala due anni di tasse non versate

L’Ersu di Palermo ha segnalato che da due anni l’Accademia di Belle arti “Michelangelo” di Agrigento non ha versato le quote delle tasse studentesche. Secondo quanto comunicato, l’Ente regionale per il diritto allo studio non ha ricevuto i pagamenti relativi agli ultimi due anni scolastici. La questione riguarda le somme che gli studenti pagano come tasse di iscrizione presso l’istituto.

Da due anni, l’Accademia di Belle arti “Michelangelo” di Agrigento non verserebbe all’Ente regionale per il diritto allo studio universitario di Palermo (Ersu), le quote delle tasse che vengono versate dagli studenti. Secondo quanto riferito telefonicamente alla redazione di AgrigentoNotizie. 🔗 Leggi su Agrigentonotizie.it

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