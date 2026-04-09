Nella partita contro il Napoli, l’AC Milan ha deciso di schierare una coppia d’attacco diversa dal solito, con due giocatori che finora non avevano condiviso il ruolo di prima punta. La formazione del Milan è stata annunciata poco prima del calcio d’inizio, senza ulteriori variazioni rispetto alla probabile. La sfida si svolge nello stadio avversario, con la squadra rossonera pronta a scendere in campo con questa novità tattica.

Calcio Napoli, notizie e calciomercato SSC Napoli su Napolipiu. Aggiornamenti quotidiani su squadra, cultura e storia partenopea. Max Allegri sta progettando una rivoluzione nell’attacco del Milan per la partita di lunedì contro il Napoli, con Niclas Fullkrug e Christopher Nkunku chiamati a guidare la linea offensiva. La partita si svolgerà allo Stadio Diego Armando Maradona con inizio alle 19.45 ora UK (20.45 CEST). Nelle settimane recenti, i rossoneri hanno riscontrato alcune preoccupazioni legate agli infortuni. Rafael Leao sta affrontando problemi con un’infiammazione all’anca che lo ha limitato, mentre Christian Pulisic è rientrato solo venerdì dopo aver partecipato a un impegno con la nazionale statunitense. 🔗 Leggi su Napolipiu.com

© Napolipiu.com - AC Milan schiera una coppia d’attacco inedita contro il Napoli: le novità in campo.

Napoli-Milan, le formazioni ufficiali: Allegri propone una inedita coppia in attaccoI riflettori dello stadio 'Maradona' si accenderanno, alle ore 20:45, per Napoli-Milan, partita della 31^ giornata della Serie A 2025-2026.

Sciolti i dubbi in attacco, Allegri lancia una coppia inedita al Maradona: le ultimeMassimiliano Allegri sembra aver sciolto gli ultimi dubbi per la trasferta in Campania.

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Milan, durissimo commento di Adani: Non è una squadra da calcio…Lele Adani non ci sta e attacca il Milan dopo la sconfitta in campionato contro il Napoli: le sue parole sono durissime. spaziomilan.it

Sono uscite le formazioni ufficiali di #Napoli e #Milan, big match della 31esima giornata di #SerieA #Conte schiera l’ormai consueto 3-4-2-1. Fra i pali c’è Milinkovic-Savic. Trio difensivo composto da Buongiorno, l’esperto Juan Jesus e Olivera. Sulle fa - facebook.com facebook