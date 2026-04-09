La questione riguarda la gestione dei contenuti digitali su Telegram, al centro di un dibattito sulle possibili misure normative per contrastare la diffusione non autorizzata di immagini femminili. Recentemente, si è discusso sulla validità della chiusura dei canali come strumento per bloccare le violenze digitali, ma questa soluzione non sembra essere sufficiente a fermare il fenomeno.

La gestione dei contenuti digitali su Telegram è al centro di un dibattito sulla necessità di interventi normativi per contrastare la violenza espressa attraverso la diffusione non consensuale di immagini femminili. Semenzin ha evidenziato come i canali dedicati a questo tipo di materiale richiedano una regolamentazione specifica, segnalando una realtà in cui le dinamiche di abuso sono estremamente marcate. Il fallimento delle chiusure isolate e la migrazione digitale. L’esperienza documentata dalla coordinatrice del report dell’ONG Ai Forensics, la sociologa Semenzin, mette in luce l’inefficacia delle azioni mirate alla semplice rimozione di singoli spazi web. 🔗 Leggi su Ameve.eu

© Ameve.eu - Abuso digitale: perché chiudere i canali non ferma la violenza

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