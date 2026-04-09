Abuso digitale | perché chiudere i canali non ferma la violenza
La questione riguarda la gestione dei contenuti digitali su Telegram, al centro di un dibattito sulle possibili misure normative per contrastare la diffusione non autorizzata di immagini femminili. Recentemente, si è discusso sulla validità della chiusura dei canali come strumento per bloccare le violenze digitali, ma questa soluzione non sembra essere sufficiente a fermare il fenomeno.
La gestione dei contenuti digitali su Telegram è al centro di un dibattito sulla necessità di interventi normativi per contrastare la violenza espressa attraverso la diffusione non consensuale di immagini femminili. Semenzin ha evidenziato come i canali dedicati a questo tipo di materiale richiedano una regolamentazione specifica, segnalando una realtà in cui le dinamiche di abuso sono estremamente marcate. Il fallimento delle chiusure isolate e la migrazione digitale. L’esperienza documentata dalla coordinatrice del report dell’ONG Ai Forensics, la sociologa Semenzin, mette in luce l’inefficacia delle azioni mirate alla semplice rimozione di singoli spazi web. 🔗 Leggi su Ameve.eu
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