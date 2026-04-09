A1 Milano-Napoli chiusura tra Ceprano e Frosinone per lavori

Sulla A1 Milano-Napoli, tra Ceprano e Frosinone, il tratto in direzione Roma sarà chiuso a causa di lavori. La chiusura prevista in precedenza è stata posticipata, modificando così il calendario dei lavori. La modifica riguarda esclusivamente la tratta tra i due comuni, mentre non sono stati segnalati cambiamenti per il resto del percorso. La chiusura durerà fino a nuove comunicazioni.

Sulla A1 Milano-Napoli cambia il calendario dei lavori: è stata infatti posticipata la chiusura del tratto compreso tra Ceprano e Frosinone, in direzione Roma. L’interdizione al traffico, inizialmente prevista tra giovedì 9 e venerdì 10 aprile, sarà effettuata invece dalle ore 22:00 di venerdì 10. 🔗 Leggi su Frosinonetoday.it

A1 Milano-Napoli, chiusure e deviazioni tra Ceprano, Pontecorvo, Anagni e Colleferro per lavori e manutenzioneIspezioni, manutenzione delle barriere di sicurezza e lavori di pavimentazione: ecco tutte le chiusure programmate e le alternative consigliate agli...

Temi più discussi: Un tratto dell'autostrada A1 sarà chiuso per una notte: le alternative per chi viaggia verso Milano; A1 Milano-Napoli, chiusa per una notte la stazione di Barberino di Mugello: orari e percorsi alternativi; Frana a Petacciato, chiuso tratto della A14: lunga coda tra Poggio Imperiale e Termoli; Gravi ripercussioni sulla viabilità: ecco le alternative alla A14.

A1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER DUE ORE L’USCITA DELLO SVINCOLO DI MELEGNANOA1 MILANO-NAPOLI: CHIUSA PER DUE ORE L'USCITA DELLO SVINCOLO DI MELEGNANORoma, 8 aprile 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, per consentire lavori di ... trasporti-italia.com

A1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMAA1 MILANO-NAPOLI: AGGIORNAMENTO AL PROGRAMMA DI CHIUSURA TRATTO CEPRANO-FROSINONE VERSO ROMARoma, 7 aprile 2026 - Sulla A1 Milano-Napoli, la chiusura del ... trasporti-italia.com

AGGIORNAMENTO Ore 20:26 08/04/2026 A1 MILANO-NAPOLI Firenze CODA di 2 km per incidente tra Valdichiana e Monte San Savino dal km 380 x.com

Tutto in una notte. Il Napoli si eleva, il Milano abdica. L'Inter a guardare da lontano ancora con rilevante serenità. Almeno per ora. Spettatore interessato del match del Maradona è stato Giovanni Galli, ex estremo difensore di entrambe, oggi commentatore tv e - facebook.com facebook