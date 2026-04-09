A Udine una lezione gratuita sui documenti e archiviazione digitali

A Udine si terrà una conferenza gratuita dedicata alla gestione e alla conservazione dei documenti digitali e cartacei. L'evento si concentrerà sulle modalità di archiviazione, sui rischi di perdita delle informazioni e sull'importanza di un corretto processo di conservazione. La sessione si svolgerà venerdì 10 e offrirà spiegazioni su come gestire al meglio email, documenti e archivi pubblici.

Documenti cartacei, email, archivi pubblici: quante informazioni produciamo ogni giorno e quante rischiamo di perdere nel tempo? A queste domande risponderà la conferenza divulgativa gratuita “Perché conserviamo i documenti? E i documenti digitali sono conservabili?”, in programma venerdì 10. 🔗 Leggi su Udinetoday.it A Udine una lezione sulle criptovalute con due professori universitari“In un momento in cui le criptovalute sono sempre più presenti nel dibattito pubblico e nelle scelte economiche delle persone, è fondamentale offrire... Leggi anche: Filippo Galli sale in cattedra: l’ex difensore del Milan terrà una lezione all’Università di Udine Temi più discussi: A Udine studenti a lezione di 'rap per la legalità'; Primo giorno di servizio per il nuovo Comandante della Polizia Locale di Udine; Napoleone alla battaglia di Austerlitz, un corso gratuito; 13-15 Aprile 2026 - Giornate nazionali del Diritto allo studio universitario - quinta ediz. A Udine studenti a lezione di 'rap per la legalità'(ANSA) - TRIESTE, 30 MAR - La musica rap come strumento educativo per parlare di legalità, rispetto e cittadinanza attiva. Si è concluso il progetto Rap per la legalità, un percorso formativo in ita ... msn.com Friuli Venezia Giulia, Riccardi: Da Udine un un modello per la salute mentaleUDINE (ITALPRESS) – Lo spazio inaugurato oggi a Udine esprime una direzione precisa: la salute mentale chiede dimensioni adeguate, competenze professionali, integrazione sociosanitaria e una visione ... italpress.com Il coordinatore regionale di Fratelli d’Italia traccia la rotta verso il 2027: «Terzo mandato Difficile. Non aspetteremo l'ultimo momento per decidere. FdI ha i nomi giusti per ogni ruolo, ma ora priorità a lavoro e aziende. Su Udine ho un candidato segreto in testa - facebook.com facebook Il Presidente Mattarella parteciperà il 6 maggio a Gemona del Friuli per il cinquantesimo anniversario del terremoto del 1976. #Friuli #Udine #Cultura #Inprimopiano x.com