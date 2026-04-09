A Too-Hub di Comunità la presentazione del bando per la gestione del nuovo bar

Domani, venerdì 10 aprile, alle 18.30, si terrà presso Too – Hub di Comunità la presentazione del bando per l’affidamento della gestione di un nuovo bar all’interno dello spazio, un luogo frequentato dalla comunità giovanile della zona. L’evento fornirà dettagli sul procedimento e le modalità di partecipazione, offrendo l’opportunità di conoscere le condizioni per la gestione del servizio.

Sarà presentato domani, venerdì 10 aprile, alle ore 18.30, presso Too – Hub di Comunità, il bando per l’affidamento della gestione del bar che sorgerà all’interno dello spazio, punto di riferimento per la comunità giovanile piacentina. L’incontro sarà l’occasione per approfondire contenuti e. 🔗 Leggi su Ilpiacenza.it

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