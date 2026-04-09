La penultima puntata di “STEP, Stasera tutto è possibile” è andata in onda l’8 aprile, con Stefano De Martino che ha continuato a ricevere apprezzamenti dal pubblico, anche se in leggero calo rispetto alla settimana precedente. La trasmissione si è distinta per un’atmosfera di festa e allegria, diventando un momento di svago molto seguito dagli spettatori.

La serata dell’8 aprile è stata la penultima puntata andata in onda di “STEP, Stasera tutto è possibile”, in cui Stefano De Martino continua a raccogliere consensi di pubblico, seppur in calo rispetto alla scorsa settimana. Il merito è del format che punta sulla leggerezza, ma soprattutto dell’allegria partenopea che ne rappresenta la cifra distintiva. Stefano infatti ieri ha ironizzato: “Abbiamo ricevuto una lettera di richiamo dalla Rai perché siamo troppo partenopei, quindi stasera per favore controllatevi”, rivolgendosi ai compagni di gioia Biagio Izzo, Francesco Paolantoni, Giovanni Esposito che gli servono assist continui. Il quartetto che sta cercando di “napoletanizzare” anche Herbert Ballerina, è il fiore all’occhiello della trasmissione che ieri ha totalizzato 1 milione e 971 mila spettatori, pari al 14. 🔗 Leggi su 361magazine.com

© 361magazine.com - A STEP è trionfo di allegria, il programma segna la rivincita degli “scugnizzi”

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STEP sta per chiudere sempre buoni gli ascolti ma in calo i numeri di ieri https://www.ultimenotizieflash.com/gossip-tv/programmi/pretty-woman-ascolti-doro-come-sempre-step-in-calo-i-numeri-del-mercoledi - facebook.com facebook

Da quando Carlo Amleto è diventato così figo #StaseraTuttoÈPossibile #STEP x.com