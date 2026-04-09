A Sant' Alberto la nuova aula delle arti in memoria di Marco Il sindaco | Al lavoro per il futuro della scuola

Da ravennatoday.it 9 apr 2026 | 🔊 Ascolta la notizia

A Sant'Alberto è stata inaugurata una nuova aula dedicata alle arti, intitolata a un ex alunno della scuola. L'amministrazione comunale ha annunciato che sono in corso lavori per migliorare le strutture scolastiche e sostenere le attività educative. La struttura si trova all’interno di un edificio scolastico nella frazione ravennate. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti comunali e familiari dell’allievo ricordato.

Un nuovo spazio che sorge nel ricordo di un ex alunno e l'impegno per garantire un futuro, non solo alla scuola, ma a tutta la comunità della frazione ravennate. È stata inaugurata questa mattina, nella scuolamedia “C. Viali” di Sant’Alberto, l’aula delle arti fortemente voluta da Delia e Mario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it

Leggi anche: L’arte di tramandare il futuro: al via la nuova edizione della Scuola dei Mestieri

Tragedia sfiorata a Sant'Angelo per il crollo del soffitto della scuola, Italia dei Diritti De Pierro scrive al sindaco"Da quando il nostro movimento Italia dei Diritti De Pierro si è insediato con tre consiglieri nel comune di Sant'Angelo a Fasanella, sono state...

Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

Video Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG

Temi più discussi: Petizione scuola di Sant’Alberto. Raccolte oltre 1400 firme: Non vogliamo ridimensionamenti; Ravenna, scuola media di Sant’Alberto: raccolte oltre 1.500 firme; Più di 1.500 firme per la scuola di Sant'Alberto. Il Comune rassicura: nessuna classe da 35 studenti; Incontro a Sant'Alberto mercoledì 8 aprile, ore 17,00: Il sistema dei servizi per le persone anziane va ripensato.

sant alberto a sant alberto laPiù di 1.500 firme per la scuola di Sant’Alberto. Il Comune rassicura: nessuna classe da 35 studentiSi è chiusa con oltre 1.500 firme raccolte in appena dieci giorni la petizione promossa per la tutela della scuola secondaria di primo grado Corrado ... ravennanotizie.it

sant alberto a sant alberto laOltre 1.400 firme per la scuola media di Sant’Alberto: «Chiediamo equità e rispetto dello stradario»Per l'anno scolastico 2026/2027 la prima della scuola secondaria C. Viali potrebbe arrivare raggruppare 35 alunni ... ravennaedintorni.it

Inserisci una parola chiave per trovare news e video.