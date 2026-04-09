A Sant' Alberto la nuova aula delle arti in memoria di Marco Il sindaco | Al lavoro per il futuro della scuola

A Sant'Alberto è stata inaugurata una nuova aula dedicata alle arti, intitolata a un ex alunno della scuola. L'amministrazione comunale ha annunciato che sono in corso lavori per migliorare le strutture scolastiche e sostenere le attività educative. La struttura si trova all’interno di un edificio scolastico nella frazione ravennate. La cerimonia ha coinvolto rappresentanti comunali e familiari dell’allievo ricordato.

Un nuovo spazio che sorge nel ricordo di un ex alunno e l'impegno per garantire un futuro, non solo alla scuola, ma a tutta la comunità della frazione ravennate. È stata inaugurata questa mattina, nella scuolamedia “C. Viali” di Sant’Alberto, l’aula delle arti fortemente voluta da Delia e Mario. 🔗 Leggi su Ravennatoday.it Leggi anche: L’arte di tramandare il futuro: al via la nuova edizione della Scuola dei Mestieri Tragedia sfiorata a Sant'Angelo per il crollo del soffitto della scuola, Italia dei Diritti De Pierro scrive al sindaco"Da quando il nostro movimento Italia dei Diritti De Pierro si è insediato con tre consiglieri nel comune di Sant'Angelo a Fasanella, sono state... Paris 1900 : Les mystères du Paris de la Belle Époque révélés - Laissez-vous guider Stephane Bern MG Temi più discussi: Petizione scuola di Sant’Alberto. Raccolte oltre 1400 firme: Non vogliamo ridimensionamenti; Ravenna, scuola media di Sant’Alberto: raccolte oltre 1.500 firme; Più di 1.500 firme per la scuola di Sant'Alberto. Il Comune rassicura: nessuna classe da 35 studenti; Incontro a Sant'Alberto mercoledì 8 aprile, ore 17,00: Il sistema dei servizi per le persone anziane va ripensato. Più di 1.500 firme per la scuola di Sant’Alberto. Il Comune rassicura: nessuna classe da 35 studentiSi è chiusa con oltre 1.500 firme raccolte in appena dieci giorni la petizione promossa per la tutela della scuola secondaria di primo grado Corrado ... ravennanotizie.it Oltre 1.400 firme per la scuola media di Sant’Alberto: «Chiediamo equità e rispetto dello stradario»Per l'anno scolastico 2026/2027 la prima della scuola secondaria C. Viali potrebbe arrivare raggruppare 35 alunni ... ravennaedintorni.it AVVISO dalla Chiesa S.Adalberto (S.Alberto RA) L'apertura primavera estate e oltre sará dalle ore 07.30 fino alle ore 19.30 circa. Potete accendere un cero e dire una preghiera, prendere uno dei tantissimi santini che vedete, ci sono i libretti del Rosario Regin - facebook.com facebook