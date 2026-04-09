A Roma semafori con luce bianca per auto a guida autonoma? Patanè | Sono fake news

Recentemente si è diffusa la notizia di semafori a Roma dotati di una quarta luce bianca, dedicata alle auto a guida autonoma. Tuttavia, un rappresentante ufficiale ha chiarito che questa informazione è falsa e che non vi sono in corso sperimentazioni di questo tipo. La comunicazione è stata netta nel negare l'esistenza di semafori con questa caratteristica nel capoluogo italiano.

(Adnkronos) – La possibilità di vedere a Roma semafori che, oltre alle tre luci 'canoniche' presentano una quarta luce bianca per le auto a guida autonoma "è una fake news da smentire totalmente, non vera: non c'è nessuna sperimentazione". Lo dice all'Adnkronos l'assessore alla Mobilità di Roma Capitale Eugenio Patanè, dopo che stamane diversi siti avevano parlato di una possibile sperimentazione su alcuni dei semafori, che nella Città Eterna ammontano a 1.458, a quattro luci: verde, gialla, rossa e bianca. La quarta luce, quella bianca, riguarderebbe la nuova mobilità del futuro, basata su auto a guida autonoma e smart roads in grado di interloquire e comunicare con i sistemi di bordo. 🔗 Leggi su Periodicodaily.com Semaforo a luce bianca per veicoli a guida autonoma, sperimentazione a Roma: il possibile impatto sul trafficoRoma si prepara a una rivoluzione tecnologica nelle sue strade con lo studio della quarta luce semaforica. Semafori, in Italia arriva la quarta luce bianca: ecco dove e come funzioneràTutto fa pensare che presto potrebbero esserci interessanti novità per quanto concerne i semafori che regolano il flusso del traffico nelle strade. Temi più discussi: Semafori, a Roma arriva la luce bianca: cosa significa; Semaforo a luce bianca per veicoli a guida autonoma, sperimentazione a Roma: il possibile impatto sul traffico; A Roma arriva il semaforo con la luce bianca: cosa significa e a cosa serve; In arrivo anche a Roma i semafori con la luce bianca. A Roma semafori con luce bianca per auto a guida autonoma? Patanè: Sono fake newsIl chiarimento dell'assessore alla Mobilità della Capitale sulla sperimentazione di una quarta luce La possibilità di vedere a Roma semafori che, oltre alle tre luci 'canoniche' presentano una quarta ... adnkronos.com A Roma arriva il semaforo a luce bianca: come funziona la quarta luceA Roma si sperimenta il semaforo con luce bianca: non una semplice novità per gli automobilisti, ma un tassello della smart mobility. Ecco cosa significa la quarta luce e come cambierà il futuro del t ... automoto.it A Roma si è parlato di una possibile sperimentazione della luce bianca nei semafori. Una notizia smentita dall’assessore ai Trasporti, Eugenio Patanè. Ecco come funziona questa innovazione proposta negli Stati Uniti. - facebook.com facebook Semaforo bianco anche a Roma: a cosa serve la quarta luce x.com