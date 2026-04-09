Durante le festività di Pasqua, le sale operatorie dell’ospedale di Bergamo sono state teatro di un’intensa attività chirurgica, con tre trapianti di fegato eseguiti in meno di 48 ore. L’intera operazione ha coinvolto diversi team medici che hanno lavorato in modo coordinato per completare le procedure di trapianto, tutte svoltesi nel rispetto delle tempistiche stabilite. Nessuna comunicazione è stata diffusa riguardo alle identità dei pazienti o ai risultati delle operazioni.

Bergamo, 9 aprile 2026 – Mentre l’Italia era impegnata nelle celebrazioni di Pasqua, le sale operatorie dell’ Ospedale Papa Giovanni XXIII di Bergamo sono state teatro di una vera e propria maratona salvavita. Tra l’alba di sabato 4 aprile e la sera di domenica 5, in meno di 48 ore, sono stati eseguiti tre trapianti di fegato, resi possibili – come riferisce la struttura – “dall’impegno e dalla disponibilità delle équipe” e da una costante operatività. A ripercorrere la due giorni chirurgica è lo stesso ospedale di Bergamo in un focus online. Il primo intervento è stato effettuato sabato 4 aprile su un uomo con epatocarcinoma pluritrattato, grazie a un organo proveniente da un donatore segnalato in un altro ospedale lombardo. 🔗 Leggi su Ilgiorno.it

© Ilgiorno.it - A Pasqua maratona salvavita all’ospedale di Bergamo: tre trapianti di fegato in meno di 48 ore

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