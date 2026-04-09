A Palermo un incontro su emergenze salute mentale | ci saranno Davide Faraone e Antonio Craxì

Domani a Palermo si svolgerà un incontro dedicato alle emergenze nel settore della salute mentale. L’appuntamento si terrà alle 15 presso Villa Magnisi, in via Rosario da Partanna 22. Alla discussione parteciperanno rappresentanti delle organizzazioni e figure politiche coinvolte nel campo. L’evento ha come obiettivo un confronto diretto sulle sfide attuali e le criticità che caratterizzano il settore della salute mentale.

Domani, venerdì 10 aprile, alle ore 15, presso Villa Magnisi (via Rosario da Partanna, 22), a Palermo, si terrà “Le emergenze della salute mentale”, incontro di confronto tra le realtà organizzative e quelle politiche del settore. L’iniziativa, organizzata da Iv-Casa Riformista, sarà aperta dalle. 🔗 Leggi su Palermotoday.it “Pazienti oncologici ammassati al Policlinico di Palermo”: la denuncia di Davide Faraone, vicepresidente di Italia VivaSecondo Davide Faraone, vicepresidente di Italia Viva, questa situazione rappresenta “la fotografia di un sistema che fatica a garantire perfino le... Patto per la salute mentale: giovedì un incontro al DSMGiovedì 29 gennaio, alle ore 17:30, presso la Sala Conferenze al primo piano della sede del Dipartimento di Salute Mentale a Taranto (all’ex Ospedale... Argomenti più discussi: VIDEO | Fazzolettata alla partenza del Sicilia Express, lite tra Faraone e Aricò: È una buffonata, Avete il 740 alto; VIDEO| Sicilia Express, scontro tra l’assessore Aricò e Faraone a Palermo; Sicilia Express, lite alla stazione tra Davide Faraone e Alessandro Arico’; Milazzo (FdI) contro Faraone (Italia Viva): Adesso i renziani fuori dall'amministrazione. La lite Faraone-Aricò diventa un caso politico, FdI: renziani via dalla GiuntaPALERMO – La lite sul treno Sicilia Express tra il vice presidente di Italia viva Davide Faraone e l’assessore regionale ai trasporti Alessandro Aricò porta nuvole di pioggia sulla giunta comunale di ... livesicilia.it LA POLEMICA - Cosa c’entrano Alessandro Aricò, Davide Faraone, Amintore Fanfani e Nando Martellini Direttamente nulla, però… - facebook.com facebook