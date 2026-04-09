A Palermo nasce Anemos un nuovo canale Youtube dedicato alla poesia ideato da A-Kube

A Palermo è stato lanciato un nuovo canale YouTube chiamato “Anemos”, dedicato alla poesia. Il progetto è stato ideato da “A-Kube Adv”, un incubatore che si occupa di valorizzare le competenze del territorio siciliano. Il canale intende offrire uno spazio dedicato alla poesia, promuovendo un collegamento tra cultura, imprenditorialità e creatività in Sicilia.

Si chiama “Anemos” il nuovo canale Youtube dedicato alla poesia ideato da “A-Kube Adv”, l'incubatore che punta a valorizzare le tante intelligenze del territorio siciliano per un dialogo tra cultura, imprenditorialità e creatività in Sicilia. Il canale, che vede al momento 25 lectio magistralis. 🔗 Leggi su Palermotoday.it D Anime, nasce il nuovo canale dedicato agli anime!Siamo lieti di annunciare la nascita di D Anime, il primo canale Prime Video interamente dedicato alle serie anime, firmato Dynit e disponibile a... Nasce D Anime: il nuovo canale interamente dedicato agli anime, scopri dove!Dynit ha di recente annunciato il lancio di D Anime, il nuovo canale TV interamente dedicato all’animazione giapponese, disponibile su Prime Video a...