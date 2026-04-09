A Montecarlo ho avuto l’occasione di mettermi al volante di una Maserati sportiva, un’auto che si è dimostrata sorprendentemente facile da guidare, quasi come se la si conoscesse da sempre. Non sono esperta di guida e ho paura della velocità, oltre a soffrire di vertigini, ma questo non ha impedito di apprezzare l’esperienza. Sono appassionata di cose belle, di nuove sensazioni, del mare e del tennis.

Premetto che non sono brava a guidare, ho paura della velocità e soffro di vertigini. Ma, serve un ma per capire tutto il resto, amo le cose belle, le esperienze nuove, il mare e il tennis. Quindi eccomi qui a Montecarlo a bordo di una Maserati GranCabrio Trofeo Acquamarina, un'auto sportiva di una bellezza unica e da 320 kmh che mai nella vita avrei pensato di guidare. E infatti, non l'ho guidata personalmente: ho chiesto a Max di farlo al posto mio. Ex pilota racing adesso coach, mi ha condotta alla scoperta dell'hinterland monegasco, fino al Trophée d’Auguste nel centro de La Turbine, senza mai superare gli 87 km all'ora. Anche questo gli ho chiesto io, provocando in lui enorme stupore visto che «i clienti di solito non solo vogliono mettersi al volante, ma anche pestare sull’acceleratore». 🔗 Leggi su Gqitalia.it

© Gqitalia.it - A Montecarlo ho provato una Maserati sportiva così facile da guidare che sembrava di guidarla da sempre

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