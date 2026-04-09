A Montecarlo, Matteo Berrettini si è arreso al giovane avversario Fonseca negli ottavi di finale del torneo

AGI - Si ferma agli ottavi il cammino di Matteo Berrettini al "Rolex Monte-Carlo Masters", terzo "1000" stagionale, dotato di un montepremi di 6.309.095 euro, che si sta disputando sulla terra rossa del Country Club di Monte-Carlo, nel Principato di Monaco. Il quasi 30enne romano, numero 90 Atp e reduce dal doppio 6-0 rifilato a Daniil Medvedev, e' stato sconfitto per 6-3, 6-2 in un'ora e 13 minuti di gioco da Joao Fonseca. L'enfant prodige brasiliano, numero 40 del mondo, attende nei quarti uno fra Alexander Zverev e Zizou Bergs. Sinner contro Machac dopoZverev-Bergs. In quanto a Jannik Sinner. il n.2 del mondo affronta il ceco Tomas Machac negli ottavi di finale del Masters 1000 di Montecarlo nel secondo match di giornata sul Court Rainier III. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Montecarlo Berrettini si arrende al baby Fonseca. Sinner fida Machac

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