A Milano il traffico costa caro | la funzione su Waze e Google Maps per risparmiare carburante

A Milano, spostarsi in auto può risultare particolarmente oneroso a causa del traffico intenso e dei prezzi elevati dei carburanti. In risposta a queste sfide, alcune applicazioni come Waze e Google Maps offrono funzioni specifiche per aiutare gli utenti a individuare i percorsi più efficienti e risparmiare carburante. Queste soluzioni sono sempre più utilizzate da chi desidera ridurre i costi legati alla mobilità quotidiana.

A Milano muoversi in auto può diventare sempre più costoso, soprattutto in questo periodo terribile, tra traffico intenso e carburanti in aumento sul quale cerchiamo tutti di risparmiare. In questo scenario, ogni dettaglio può fare la differenza. Esiste però una funzione, spesso poco utilizzata, presente nelle app di navigazione più diffuse che può aiutare a ridurre i consumi. Un piccolo accorgimento che, nella quotidianità urbana, può tradursi in un risparmio concreto. LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio) Traffico e caro carburanti: perché a Milano il pieno pesa di più (e come si può risparmiare). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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Google Maps, in arrivo 3 nuove funzioni per chi pubblica foto e recensioni x.com

Mosca ha spento internet. E se sparisse internet domani mattina nella tua città Sveglia. Apri Google Maps, non funziona. WhatsApp, niente. Provi a pagare il caffè, il terminale non risponde. Non sei nel futuro, sei a Mosca, marzo 2026. Da quasi due settimane - facebook.com facebook