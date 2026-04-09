A Milano il traffico costa caro | la funzione su Waze e Google Maps per risparmiare carburante

A Milano, il traffico intenso e il rincaro dei carburanti rendono la circolazione in auto particolarmente onerosa. Per tentare di ridurre i costi, molti utenti utilizzano le funzioni di Waze e Google Maps, applicazioni che segnalano in tempo reale le condizioni del traffico e suggeriscono percorsi alternativi. Questi strumenti sono diventati un aiuto comune per cercare di ottimizzare i tempi di viaggio e limitare i consumi di carburante.

A Milano muoversi in auto può diventare sempre più costoso, soprattutto in questo periodo terribile, tra traffico intenso e carburanti in aumento sul quale cerchiamo tutti di risparmiare. In questo scenario, ogni dettaglio può fare la differenza. Esiste però una funzione, spesso poco utilizzata, presente nelle app di navigazione più diffuse che può aiutare a ridurre i consumi. Un piccolo accorgimento che, nella quotidianità urbana, può tradursi in un risparmio concreto. LEGGI ANCHE: A Milano si può salire sul Titanic (e rivivere il naufragio) Traffico e caro carburanti: perché a Milano il pieno pesa di più (e come si può risparmiare). Andiamo con ordine e partiamo dal principio. 🔗 Leggi su Funweek.it

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