A Manfredonia, presso un locale vicino alla Chiesa Stella, è in corso una mostra fotografica dedicata ai riti della Settimana Santa in Puglia, intitolata

Si è svolta e prosegue con grande partecipazione la mostra fotografica “TRIDUUM SACRUM-I riti della Settimana Santa in Puglia”, allestita presso il locale adiacente alla Chiesa Stella e visitabile fino a sabato 11 aprile.Un’occasione unica per immergersi in un percorso ricco di emozioni e suggestioni, capace di raccontare, attraverso circa 80 scatti, le tradizioni di fede e le usanze ancora vive nella nostra terra. Numerose le presenze registrate, tra cui anche turisti giunti in città appositamente per l’evento, a testimonianza dell’interesse e del valore culturale dell’iniziativa.Il messaggio della mostra è chiaro e profondo: custodire e tramandare la memoria dei riti e delle espressioni di culto che appartengono alla nostra identità. 🔗 Leggi su Ilsipontino.net

© Ilsipontino.net - A Manfredonia la mostra fotografica Triduum Sacrum

“Vita in Mare” la mostra fotografica di Filomena Rucher al Molo di Levante di ManfredoniaA Manfredonia, dal 5 al 30 aprile 2026, il Faro del Molo di Levante ospita “Vita in Mare – Dove la terra finisce”, mostra fotografica di Filomena...

Temi più discussi: Triduum sacrum, la Settimana Santa pugliese in mostra tra fede e tradizione; S. Giovanni Rotondo; Manfredonia; Vita in Mare la mostra fotografica di Filomena Rucher al Molo di Levante di Manfredonia.

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Inaugurazione mostra fotografica Triduum sacrum: un viaggio visivo tra tradizioni e devozione del triduo PasqualeIl 28 marzo 2026, La sala ASP SMAR (fiancheggiante la Chiesa Stella) in corso Manfredi 254, Manfredonia (FG) si trasforma in un crocevia di emozioni e tradizioni grazie all’inaugurazione della mostra ... manfredonianews.it

Die 5 aprilis SACRUM TRIDUUM PASCHALE DOMINICA PASCHÆ IN RESURRECTIONE DOMINI Et valde mane, una sabbatórum, véniunt ad monumentum, orto iam sole, alleluia. ••• ••• ••• _ Deus, qui hodiérna die, per Unigénitum tuum, æternitatis nobis ádit - facebook.com facebook

Triduum sacrum, la Settimana Santa pugliese in mostra tra fede e tradizione x.com