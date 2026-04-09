A Lavoria appuntamento con ' Gli Artigiani del Suono' per vedere dal vivo il mestiere del liutaio

Oggi è stato annunciato presso il Comune di Crespina Lorenzana un evento dedicato all’artigianato musicale, intitolato 'Gli Artigiani del Suono'. L’appuntamento si terrà domenica 19 aprile, a partire dalle 10, presso il Centro Funzionale di Lavoria. La manifestazione offre l’opportunità di osservare dal vivo il lavoro dei liutai e di conoscere da vicino gli strumenti musicali artigianali.

È stato presentato oggi presso il Comune di Crespina Lorenzana 'Gli Artigiani del Suono', l’evento dedicato agli strumenti musicali e all’artigianato musicale in programma domenica 19 aprile, dalle ore 10, al Centro Funzionale di Lavoria."'Gli Artigiani del Suono' è un’iniziativa di grande valore. 🔗 Leggi su Pisatoday.it

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