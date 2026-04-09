A Firenze gli ultimi 60 anni dell' Arno diventano installazioni digitali

A Firenze, un’installazione digitale ripercorre gli ultimi 60 anni del fiume Arno, partendo dall’alluvione del 1966 fino ai giorni nostri. Attraverso immagini e dati, vengono rappresentate le diverse fasi di piena, le variazioni delle piogge e le modifiche alle sue rive. L’opera si concentra anche sugli oggetti ritrovati nel fondale del fiume, offrendo una narrazione visiva e interattiva di questo lungo periodo.

Firenze, 9 aprile 2026 – La quantità di piogge che l’hanno alimentato, le variazioni di temperatura, gli oggetti che custodisce sul suo fondale: ora 60 anni di storia dell’Arno – dall’alluvione del 1966 fino ad oggi – vengono raccontati da un’installazione digitale. L’opera, che traduce in suoni, colori e immagini decenni di variazioni stagionali nel ciclo di vita del fiume, si intitola Invisible Ecologies. Sarà presentata dall’artista visivo Tommaso Cherubini alla prossima edizione del Bright Festival, in programma dal 17 al 19 aprile nel cuore della città, tra Stazione Leopolda, Innovation Center e The Social Hub. Prodotto da Forma Edizioni con il contributo di Publiacqua – e con il Servizio idrologico regionale che si è messo a disposizione per fornire le informazioni necessarie-, il progetto si è quindi sviluppato in due fasi. 🔗 Leggi su Lanazione.it © Lanazione.it - A Firenze gli ultimi 60 anni dell'Arno diventano installazioni digitali Sessant’anni dopo la tragedia dell’Arno 4 novembre 1966: Firenze rinasce dal fangoIl 4 novembre del 1966, dopo giorni di piogge incessanti, l’Arno ruppe gli argini e inondò Firenze e le sue province. Il miracolo di Firenze, 60 anni dopo: "In scena le storie dell’alluvione""Mi ricordo il disagio, il freddo, la mota, l’esercito che spalava in via Tornabuoni". Temi più discussi: A Firenze cambiano le famiglie, sempre più quelle unipersonali; Mutui, Firenze cresce meno della Toscana: Prezzi alti e mercato selettivo frenano il credito; Rothko a Firenze; A Firenze Statuto nasce la Casa dei genitori: così rivivono i locali sotto la stazione. Firenze, dall’alluvione alla crisi idrica: un’installazione digitale per raccontare gli ultimi 60 anni dell’ArnoSi chiama 'Invisible Ecologies' e verrà presentata al Bright Festival, in programma dal 17 al 19 aprile ... 055firenze.it Risciò sequestrato a FirenzeFacendosi beffa del nuovo regolamento svolgeva tour turistici in area Unesco con il suo risciò, ma è stato bloccato e multato dalla Polizia Municipale. Il fatto risale a martedì pomeriggio, quando gli ... nove.firenze.it Buongiorno #firenze #firenzetoday - facebook.com facebook Sulla #A1 3 km di coda per incidente tra Firenze Nord e Barberino in direzione Bologna #viabiliTOS x.com