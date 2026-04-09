Nella farmacia ospedaliera della Città della Salute e della Scienza di Torino è stato installato un robot dedicato alla preparazione di farmaci oncologici. Lo strumento automatizzato è attivo e svolge questa funzione nel reparto. La presenza del robot rappresenta una novità rispetto alle procedure tradizionali di preparazione dei medicinali. Nessun altro dettaglio riguardante la tecnologia o le tempistiche è stato comunicato.

AGI - Alla farmacia ospedaliera della Città della Salute e della Scienza di Torino è operativo un robot per la preparazione dei farmaci oncologici. Il sistema garantisce elevati standard di sicurezza sia per il paziente sia per l’ operatore sanitario, assicurando al contempo l’ ottimizzazione dei flussi di lavoro. Meno errori e maggiore sicurezza. Il sistema automatizzato consente una riduzione significativa della probabilità di errore umano nelle diverse fasi della preparazione, riduce il rischio di contaminazione microbiologica grazie a un ambiente controllato e limita la contaminazione ambientale. Inoltre garantisce integrità e sicurezza dei dati e la completa tracciabilità delle attività svolte. 🔗 Leggi su Agi.it

© Agi.it - A Città della Salute un robot prepara i farmaci oncologici

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