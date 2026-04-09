A Cesenatico il 10 aprile si svolge una proiezione speciale al Museo della Marineria, realizzata dall'Anpi in collaborazione con Cgil Forlì-Cesena. L’evento si inserisce nelle celebrazioni dell’81esimo anniversario della Liberazione della città dal regime fascista e si concentra sui bombardamenti del 1945. Il documentario “Operation Wowser” sarà presentato in questa occasione, offrendo uno sguardo sui fatti storici legati a quel periodo.

Venerdì 10 aprile, al Museo della Marineria di Cesenatico, nell'ambito delle celebrazioni per l'81esimo anniversario della Liberazione della città dal regime fascista si tiene una proiezione speciale promossa da Anpi in collaborazione con Cgil Forlì-Cesena.Nella primavera del 1945 i territori a. 🔗 Leggi su Cesenatoday.it

"Il Mago del Cremlino": più che un film un documentario filosofico sui meccanismi del potere. Interessante e stimolanteUn film impegnativo, serio, che congiunge pragmatismo, narratività e senso del romanzo e che mi ha ricordato molto un altro film che sembra un...

Vannacci promuove rilancio centrodestra con focus su politiche 2027Roberto Vannacci ha lasciato la Lega e promuove il nuovo partito Futuro Nazionale, con un impegno chiaro per le elezioni del 2027.

Si parla di: A Cesenatico un focus sui bombardamenti del 1945: Anpi promuove il documentario Operation Wowser.

Operation Wowser a Cesenatico: Documentario Inedito sulla LiberazioneIl 10 aprile 2026 al Museo della Marineria di Cesenatico proiezione di Operation Wowser. Immagini inedite del bombardamento del 1945 e della Liberazione. livingcesenatico.it

ANPI Cesenatico, Operation Wowser: l’appuntamentoANPI organizza al Museo della Marineria, venerdì 10 aprile alle ore 20:45, incontro e proiezione del video - documento Operation Wowser ... livingcesenatico.it