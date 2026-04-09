A Calascio, in Abruzzo, si tiene nuovamente la Scuola di perfezionamento per la pastorizia estensiva, con sei masterclass dedicate a promuovere un approccio alternativo al vivere rurale. L'iniziativa prevede incontri formativi rivolti a chi desidera approfondire le tecniche e le pratiche della pastorizia tradizionale, con l’obiettivo di valorizzare questa attività e diffondere conoscenze specifiche nel settore. L’evento si svolge in un contesto naturale e storico della regione.

Succede a Calascio, nel cuore dell’Abruzzo, dove torna la Scuola di perfezionamento per la pastorizia estensiva: un progetto che guarda al futuro muovendo da uno dei saperi più antichi dell’Appennino. Dopo le prime due sessioni dello scorso autunno, la Scuola rilancia con sei nuove masterclass, curate da Slow Food e D.R.E.Am Italia: in calendario tra aprile e giugno, coprono un po' tutti i nodi del mestiere. Dall’economia delle imprese pastorali (9-12 aprile) alla produzione casearia (3-9 maggio), dalla biodiversità (15-17 e 22-24 maggio) alla gestione dei conflitti con i predatori (29-31 maggio e 5-7 giugno), fino al turismo legato alla pastorizia (7-13 giugno) e alla pianificazione delle risorse (12-14 e 19-21 giugno). 🔗 Leggi su Vanityfair.it

© Vanityfair.it - A Calascio alla Scuola di pastorizia: sei masterclass per scegliere un modo diverso di vivere

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