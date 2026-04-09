A soli otto anni, il giovane pilota ha già segnato un cambiamento nelle regole del mondo delle corse. Con i capelli lunghi, l’apparecchio ai denti e un talento fuori dal comune, ha attirato l’attenzione grazie alle sue capacità di guida e alla determinazione mostrata, anche dopo un incidente. Il padre, coinvolto nella sua crescita sportiva, ha seguito da vicino le sue performance sui kart, contribuendo al suo sviluppo nel mondo delle competizioni motoristiche.

Chiunque parli di lui, dell’Andrea Kimi Antonelli bambino che già lasciava intravedere l’ombra nitidissima di un talento raro, ripete sempre la stessa cosa: amava, più di tutto, stare in mezzo ai motori. Piccolo, con l’apparecchio ai denti e i capelli un po’ lunghi che gli ricadevano sul volto sempre sorridente, capace di trovare il suo posto in un ambiente di adulti che tra kart e monoposto vivevano ogni giorno. Dal South Garda Karting di Lonato al tracciato di Adria, in provincia di Rovigo, da Sarno a La Conca di Muro Leccese: luoghi che per il bolognese sono diventati presto la culla di una maestria destinata ad arrivare in Formula 1. Una realtà itinerante che si muove in tutta Italia, Paese leader mondiale dell’ambiente kartistico a cui ambiscono giovani promesse del motorsport da tutto il mondo. 🔗 Leggi su Gazzetta.it

© Gazzetta.it - A 8 anni fece già cambiare le regole: come guidava il piccolo Kimi Antonelli

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