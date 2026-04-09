7 magnifici appuntamenti da vivere nel weekend a Como

Il fine settimana di aprile si presenta con condizioni meteorologiche variabili, tra sole e nuvole, dopo giorni di temperature miti. A Como sono previsti sette eventi e appuntamenti tra cultura, musica e natura, ideali per trascorrere il tempo libero durante questi giorni di primavera. La città offre diverse possibilità per chi desidera approfittare del tempo libero, con manifestazioni adatte a diverse preferenze e interessi.

Weekend di aprile con il meteo che promette sole e nuvole dopo giorni di quasi estate. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo lungo fine settimana di primavera. Una guida con tutti gli eventi culturali più importanti a Como e dintorni.1. Live al GloriaCBGBVenerdì 10 aprile allo Spazio. 🔗 Leggi su Quicomo.it 7 magnifici appuntamenti da vivere nel lungo weekend di Pasqua a ComoWeekend di Pasqua con il meteo che promette finalmente buone giornate di sole dopo tanto vento. Tutti gli appuntamenti da non perdere nel weekend a Como e dintorniUltimo weekend di febbraio con il meteo che promette il ritorno del sole già da questo pomeriggio. 2 Bed Apartment in Oakley Square Residences, Jumeirah Village Circle Argomenti più discussi: 7 magnifici appuntamenti da vivere nel lungo weekend di Pasqua a Como; Pasqua da tutto esaurito sul Lago di Como: boom di turisti e traffico verso il confine; Le 7 sagre di aprile da non perdere in Lombardia: casoncelli, polenta, birra bavarese e street food. 7 magnifici appuntamenti da vivere nel lungo weekend di Pasqua a ComoWeekend di Pasqua con il meteo che promette finalmente buone giornate di sole dopo tanto vento. Ecco dunque i nostri suggerimenti per questo lungo fine settimana pasquale. Una guida con tutti gli even ... quicomo.it Realpolitik TV. . #Como, sogno dei turisti, per i residenti nessun vantaggio Il servizio completo di #Realpolitik è disponibile in streaming su #MediasetInfinity - facebook.com facebook #Viviano: "Il 3-5-2 di #Inzaghi macchina perfetta e inimitabile. Se l' #Inter vince a #Como è fatta" x.com